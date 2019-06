"BiH umjereno spremna za pridruživanje EU"

BRISEL – Poslanik u Klubu Saveza liberala i demokrata za Evropu u dosadašnjem sazivu Evropskog parlamenta Jasenko Selimović kazao je u razgovoru za Fenu da bez obzira na nalaze u nedavnom predstavljenom izvještaju Evropske komisije, svi daljnji koraci zavisiće od prioriteta i rada vlasti u Bosni i Hercegovini.

Analizirajući nalaze iz izvještaja napomenuo je da Evropska komisija u izvještaju kaže da je BiH "umjereno spremna" za pridruživanje Evropskoj uniji, ali u većini stavki koje su ocjenjivane, Komisija smatra da BiH ima prilično nizak nivo kompatibilnosti s EU legislativom.

Kada su u pitanju ekonomski kriteriji, Selimović ističe da je BiH još uvijek nespremna da bude konkurenta na zajedničkom tržištu Evropske unije.

"Nezaposlenost mladih i siva ekonomija su neki od problema koji su istaknuti, ali i fragmentacija tržišta, politička nestabilnost, nizak nivo investicija u obrazovanje, nedostatak stvarne borbe protiv korupcije i nedostatak vladavine prava", pojasnio je Selimović.

Ipak, dodao je, ne treba ovaj izvještaj da obeshrabruje, jer sve zavisi od toga kakvim se tempom radi i kakvi se prioriteti postave, a BiH je jednom bila na čelu tih država koje se pokušavaju priključiti EU i to može ponovo biti ukoliko se bude predano radilo, stava je Selimović.

Mišljenja je da je za BiH sada najvažnije formiranje vlasti na svim nivoima da bi se mogle provoditi reforme koje se očekuju i koje su neophodne za bh. građane.

"BiH ima obavezu prema građanima da provodi reforme i time omogući bolje socioekonomske prilike za sve ljude koji tu žive, a te reforme su važne i za postizanje ostvarenja cilja za brže priključenje Evropskoj uniji", naglasio je Selimović.

Na pitanje kada BiH može očekivati stav Savjeta Evropske unije o dodjeli kandidatskog statusa, Selimović smatra da to neće biti brzo s obzirom na to da su tek prije nekoliko dana završeni izbori za Evropski parlament i trebat će neko vrijeme da se rezultati zvanično potvrde, a novi Parlament i nova Komisija oformi.

"Savjet vjerovatno to neće uraditi prije nego se to dogodi. Tako da vjerujem da to ne treba očekivati prebrzo", zaključio je poslanik u Klubu poslanika Saveza liberala i demokrata za Evropu u dosadašnjem sazivu Evropskog parlamenta Jasenko Selimović u razgovoru za Fenu.

Savjet bi trebalo razmatrati Mišljenje Evropske komisije dato za BiH u okviru "Paketa proširenja za 2019. godinu" za zemlje zapadnog Balkana i Tursku kojeg je prošle sedmice prezentirao evropski komesar za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Johanes Han na vanrednoj sjednici Vanjskopolitičkog odbora Evropskog parlamenta.