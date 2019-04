BiH vezane ruke za prelete aviona

BANJALUKA, PODGORICA - Vazdušni prostor BiH ponovo je preletio neidentifikovan avion, a da niko u BiH tim povodom nije reagovao.

Naime, crnogorski mediji su javili da je neidentifikovani avion 9. aprila ušao u vazdušni prostor Crne Gore, nakon čega se digla NATO avijacija iz Italije i ispratila avion iz vazdušnog prostora te zemlje. Naknadno se saznalo da se radilo o grešci pilota, koji su isključili kod svog aviona i na taj način izazvali uzbunu.

Hrvatska kontrola leta, koja je zadužena za taj dio vazdušnih koridora, obavijestila je kolege u Crnoj Gori i automatski poslala obavještenje lovačkoj patroli NATO pakta.

Pitanja smo u petak poslali BHANSA i Vazdušnoj kontroli BiH, međutim oni nam nisu odgovorili, a odgovore nismo dobili ni od Ministarstva odbrane BiH.

Omer Kulić, stručnjak za avijaciju, kaže da ovo nije prvi put da se neidentifikovani avioni pojavljuju iznad ili u blizini bh. vazdušnog prostora, a da bh. vlasti ne reaguju. On je objasnio da službe BiH kontrolišu nebo samo do deset kilometara visine, a da u vazdušnom prostoru iznad te visine, namijenjenom za međunarodne putničke letove, kontrolu obezbjeđuju Hrvatska i Srbija.

"Mi nemamo avijaciju pa ne možemo djelovati, a nismo ni članica NATO-a da bismo mogli koristiti njihove resurse. Nemamo ni sisteme za protivvazdušnu odbranu, a prema našim planovima, imamo samo helikoptere koji ne mogu biti angažovani za te vrste zadataka. Tako da kad se ovako nešto desi, možemo samo gledati", kaže Kulić za "Nezavisne".

Podsjetio je da na aerodromu Mahovljani, kod Banjaluke, postoje avioni tipa orao, jastreb i galeb, ali da oni odavno nisu letno sposobni.

"To su avioni koji više ne mogu da lete. Za njih je najbolje da se otvori neki muzej pa bi se moglo nešto i zaraditi na tome. To su bili avioni naše zajedničke avijacije i lijepo bi bilo imati jednu vrstu podsjećanja na to", kaže Kulić.

Aleksandar Radić, vojnopolitički analitičar iz Beograda, kaže da je normalna praksa da zemlje u okviru NATO pakta koje nemaju svoju avijaciju u ovakvim slučajevima koriste avijaciju partnerskih zemalja, koje u slučaju potrebe svojim resursima patroliraju nebom zemlje partnera.

"Postoji model unutar članica NATO integrisanog sistema u kom zemlja ima svoj vazduhoplovni operativni centar i razmenjuje radarsku sliku s partnerskim zemljama. Vazdušni prostor Balkana je mali i ti avioni mogu brzo da prelete iz prostora jedne zemlje u prostor druge zemlje. Resurs koji možete da izvedete je strikno definisan NATO procedurama šta se u tim slučajevima radi, da li da vizuelno identifikujete, da li upućujete radio-vezu, dajete signale krilima da vas prate i slično. Zemlja koja je u integracionom procesu NATO-a kao BiH može da ima Air Situation Exchange Data i to je nivo koji sad vi imate. Vi sad možete da razmenjujete radarsku sliku sa zemljama članicama NATO-a, ali još ne možete dobiti partnersku zaštitu jer niste članica", rekao je Radić.

Naglasio je da u vezi s NATO postoji puno mitova na Balkanu, a jedan od njih je, kako kaže, da NATO naplaćuje čuvanje vazdušnog prostora zemlje koja nije članica.

"To su sve potpune besmislice. Vi kao NATO članica potpišete ugovor s partnerskom zemljom i instalirate sistem razmene podataka i tih nekoliko desetina hiljada evra je jedini trošak koji plaćate. U slučaju incidenta lovac zemlje koja je partnerska izvršava zadatak iznad vašeg vazdušnog prostora, a sve troškove snosi nacionalni budžet zemlje čiji je lovac u pitanju", rekao je on.