BiH više nema predstavnika u Strazburu

SARAJEVO, BANJALUKA - Iako se često može čuti da je Bosna i Hercegovina na pragu dobijanja kandidatskog statusa, sigurno je da će prije toga ostati bez delegacije u jednoj od najznačajnijih institucija čiji je punopravni član - u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope.

Rok do kada je BiH trebalo da imenuje desetočlanu delegaciju sastavljenu iz oba Doma parlamenta BiH je istekao u subotu u ponoć, tačnije šest mjeseci nakon održanih opštih izbora u BiH. Ono što je sigurno jeste da BiH u toku 2019. godine neće biti dio Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope, sa sjedištem u Strazburu, što je - za ne baš pozitivan "ugled" BiH - poprilično loše.

"Krivi su oni koji nisu dozvolili da se formira Savjet ministara BiH i ta sarajevska politika koja će se najviše o glavu obiti samom Sarajevu. Zna se ko sve opstruiše i ne može parlament BiH raditi za staru vlast i davati im podršku. Tom logikom nam uopšte nisu trebali izbori", rekao je za "Nezavisne" Nenad Stevandić, poslanik i šef Srpskog kluba u Predstavničkom domu parlamenta BiH.

Inače, krajem januara Borjana Krišto, predsjedavajuća Predstavničkog doma parlamenta BiH, poslala je urgenciju klubovima poslanika koji nisu predložili imena članova stalnih komisija Predstavničkog doma. Urgencija je poslana na adrese Kluba poslanika SNSD-a, Srpskog kluba, kao i Klubu poslanika Naše stranke -Nezavisni blok, međutim ni nakon te urgencije ništa se nije promijenilo.

U odgovoru na urgenciju Borjane Krišto, Srpski klub je naveo da su preduslovi za postupanje po toj urgenciji ispunjenje zakonske obaveze za upućivanje prijedloga za predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH, te hitno konstituisanje komisije Predstavničkog doma za izbor predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH.

"Do 6. aprila istekao je rok za novu delegaciju i do tada je bilo potrebno poslati obavještenje Savjetu Evrope kako bi oni na aprilskom zasjedanju mogli da prihvate ili ospore taj prijedlog. Ako ga prihvate, ide dodjela akreditiva članovima za 2019. godinu, do čega vjerovatno neće doći s obzirom na činjenicu da ne zasjedaju ni Predstavnički, ni Dom naroda parlamenta BiH. Ta delegacije treba da bude predložena na Predstavničkom domu, pa ide na potvrdu u Dom naroda parlamenta BiH", rekla je Milica Marković, sada već bivši član Delegacije Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope.

Ona kaže da se ova delegacija imenuje na četiri godine, ali da se akreditivi obnavljaju svake godine i da je teško predvidjeti posljedice neučestvovanja u radu Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope.

"To će biti predmet rasprave na Birou Savjeta Evrope (nešto slično našem Kolegijumu jednog od domova parlamenta BiH), a vjerovatno i na Komitetu ministara. BiH već ima afirmisan imidž nekooperativne zemlje Savjeta Evrope", rekla je Markovićeva.

Da će BiH imati problema zbog nedostavljanja imena članova delegacije BiH pri Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope krajem prošle sedmice upozorili su Tajni Koks i Sergej Soboljev, izvjestitelji za monitoring BiH, koji su Borjani Krišto i Bakiru Izetbegoviću, kao predsjedavajućim domova parlamenta BiH, ukazali na neophodnost imenovanja delegacije, međutim ni to upozorenje nije bilo dovoljno.

Branislav Borenović, poslanik u Predstavničkom domu parlamenta BiH i lider PDP-a, rekao je da pitanje zbog čega BiH neće imati delegaciju u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope treba postaviti predsjedavajućim i Kolegijumu Predstavničkog doma parlamenta BiH, koji sazivaju sjednice parlamenata, kao i sjednicu na kojoj treba izabrati sve parlamentarne komisije i pokrenuti procedure o izboru raznih delegacija.

"Ta je sjednica bila zakazana, pa odložena. Mi smo iz našeg poslaničkog kluba uredno i na vrijeme dostavili svoje prijedloge članova ove komisije", rekao je Borenović.

Igor Crnadak, ministar spoljnih poslova BiH, rekao je nedavno da bi neimenovanje delegacije BiH u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope bila jedna od najvećih blamaža BiH.