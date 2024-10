BiH vraća naknadu za putnike u odlasku, aerodromima više novca

SARAJEVO, BANJALUKA - Direkcija za civilno vazduhoplovstvo (BHDCA) pripremila je izmjenu Odluke o visini naknade koju plaćaju operateri vazduhoplova po prevezenom putniku i toni prevezene robe, i to na način da aerodromi dobiju više novca, što se može smatrati kao ustupak aerodromima kako bi pristali na ponovno uvođenje takse za putnike u odlasku i toni prevezene robe.

Naime, Odluka o visini naknade koju plaćaju operateri vazduhoplova po prevezenom putniku u odlasku i toni prevezene robe stavljena je van snage jer su aerodromi tvrdili da im zbog toga odlaze avio-kompanije, posebno one niskobudžetne koje su dominantne u BiH. Te avio-kompanije plaćale su tri KM po putniku u odlasku i 40 KM po toni prevezene robe.

Po tom osnovu BHDCA prikupi oko 3,5 miliona KM godišnje i još "aktivnom" Odlukom o visini naknade koju plaćaju operateri vazduhoplova po prevezenom putniku i toni prevezene robe aerodromima pripada svega tri odsto. Sada, izmijenjenom odlukom predviđeno je da aerodromima po tom osnovu pripada 15 odsto, ali na sve to treba dati saglasnost Savjet ministara BiH.

Praktično, na prihode od 3,5 miliona KM aerodromi su do sada dobijali 105.000 KM, a ukoliko nova odluka stupi na snagu 525.000 KM.

Kako nezvanično saznajemo, ta izmijenjena odluka uskoro će se naći pred ministrima, i u slučaju usvajanja od početka godine ponovo će se plaćati naknade po putniku i toni prevezene robe koje su stavljene van snage.

"Ministarstvo transporta i komunikacija i BHDCA prepoznali su izazove i u tom smislu na prijedlog ministra komunikacija i transporta, a u koordinaciji sa generalnim direktorom BHDCA dogovorena je izmjena odluke u smislu izmjene namjene u koje se koriste naknade na način da se izmijeni struktura namjene naknada prikupljenih po ovom osnovu, kako bi se na adekvatan način pomogli aerodromima i drugim subjektima u civilnom vazduhoplovstvu Bosne i Hercegovine", navodi se u obrazloženju odluke koja će se naći na dnevnom redu Savjeta ministara BiH.

Inače, aerodromi u BiH tražili su da se Odluka o visini naknade koju plaćaju operateri vazduhoplova po prevezenom putniku i toni prevezene robe stavi van snage tvrdeći da zbog toga odlaze niskobudžetne kompanije i pada broj putnika s aerodroma. Međutim, analiza koju je uradila BHDCA, a o kojoj su "Nezavisne" nedavno pisale, pokazala je da to nije tačno i da, uprkos tome što je plaćanje naknade ukinuto, nije došlo do povećanja broja putnika, već čak i do smanjenja.

"Za prvih šest mjeseci 2024. godine, ukupan broj odlazećih putnika sa međunarodnih aerodroma u BiH iznosi 485.375, dok je u istom periodu 2023. godine ukupan broj odlazećih putnika sa aerodroma u BiH iznosio 546.350 putnika, odnosno bio je veći za 12,56 odsto", navodi se u analizi koju je uradio BHDCA.

Marko Đuzel, direktor Aerodroma Mostar, za "Nezavisne" kaže da još nije za to da se takse koje su sada van snage plaćaju te da se za godinu dana ne mogu vidjeti efekti svega toga.

"Jedna godina nije mjerodavna da se dobije neki pozitivan efekt. Treba produžiti sve još godinu dana i poslije toga je uvesti, ali najaviti kompanijama šest mjeseci prije da se to uvodi. Mora BHDCA funkcionirati i imati primanja, i to je moje mišljenje", rekao je Đuzel za "Nezavisne".

