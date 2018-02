BiH za 160 članarina u međunarodnim organizacijma kešira 5,2 miliona KM

SARAJEVO, BANJALUKA - Po osnovu članstva u 160 međunarodnih organizacija Bosna i Hercegovina u toku prošle godine za članarine je isplatila više od 5,2 miliona KM.

Pojedinačno najskuplju članarinu BiH plaća u Savjetu Evrope i to 644.977 KM godišnje, s tim da i pored toga za učešće u raznim tijelima Savjeta Evrope godišnje plati još oko 440.000 KM.

Ništa jeftinije nije ni članstvo u Ujedinjenim nacijama, gdje samo u budžet ove organizacije iz BiH ode 602.058 KM plus isplate za učestvovanje u više od 20 misija ove svjetske organizacije, koje koštaju malo više od 190.000 KM mjesečno. Najskuplja misija BiH, sudeći prema isplatama iz budžeta u prošloj godini, je MINUSMA, odnosno Misija integracije i stabilizacije afričke države Mali, koja košta oko 45.000 KM, a ništa jeftnija nije ni ona koja se odnosi na Južni Sudan.

Pored svjetskih i međunarodno poznatih organizacija kao što UN, Savjet Evrope, UNESCO, OEBS, WTO itd. BiH dobar dio novca daje za članstvo u manje poznatim asocijacijama i fondovima.

Tako je, recimo, prošle godine za rad Agencije ERI SEE, koja se bavi obrazovnom reformom u jugoistočnoj Evropi, platila malo više od 14.000 KM, dok je za Asocijaciju svjetskih izbornih organa uplaćeno malo više od 18.000 KM. Članstvo BiH u Radnoj grupi za regionalni ruralni razvoj koštalo je gotovo 40.000 KM, a za organizaciju koja se bavi zabranom nuklearnog testiranja izdvojeno je gotovo 30.000 KM, dok je članstvo u Međunarodnoj organizaciji rada koštalo više od 90.000 KM.

O članstvu u raznim organizacijama priča se povela još 2014. godine, kada je Ministarstvo spoljnih poslova od svih institucija BiH zatražilo da preispita opravdanost svakog pojedinačnog članstva i obaveze koje iz toga proizilaze.

"Nakon dostavljenih izjašnjenja nadležnih institucija u julu 2015. godine, zajednički stav Ministarstva i institucija je da su članstva u međunarodnim organizacijama više nego opravdana, da su od izuzetne važnosti za svaku pojedinu instituciju, da je korist koja se ostvaruje od članstva višestruka, te da zbog toga ne treba dovoditi u pitanje plaćanje kontribucija", naveli su u Savjetu ministara BiH odgovarajući na poslaničko pitanje Saše Magazinovića, poslanika u Predstavničkom domu parlamenta BiH.

S druge strane, u Komisiji za spoljne poslove Predstavničkog doma BiH kažu da je neophodno da se uradi analiza i da se jasno vidi od kojih organizacija i kojeg članstva BiH ima koristi.

"To ide na način - odu poslanici, ministri itd. na neko putovanje, tamo ispotpišu nekakve sporazume, onda se to ratifikuje i počne se plaćati, a nikoga više to i ne interesuje. U parlamentu BiH se ratifikuje sve i svašta i niko ne vodi računa o tome i šta se zapravo kasnije dešava s tim sporazumima", kaže Dušanka Majkić, predsjedavajuća Komisije.

Ona kaže da je nemoguće da od članstva u 160 organizacija od svih imamo neke koristi i da samo opsežna anliza može pokazati gdje smo i šta smo.

Cifre:

- 792.000 KM Ujedinjene nacije

- 90.000 KM Međunarodna organizacija rada

- 45.000 KM MINUSMA

- 40.000 KM Radna grupa za regionalni ruralni razvoj

- 30.000 KM Organizacija za zabranu nuklearnog testiranja

- 18.000 KM Asocijacija svjetskih izbornih organa

- 14.000 KM Agencija za obrazovnu reformu u jugoistočnoj Evropi