BiH zacrtala 143 projekta teška čak 9,44 milijarde evra

SARAJEVO, BANJALUKA - Savjet ministara BiH ažurirao je listu prioritetnih projekata Bosne i Hercegovine na kojoj se nalaze ukupno 143 projekta teška čak 9,44 milijarde evra.

"Lista je formirana na osnovu jedinstvenih lista sektorskih infrastrukturnih projekata u oblasti transporta i zaštite okoline koje su pripremale i usaglasile nadležne institucije na svim nivoima vlasti", navedeno je u informaciji koju je Savjet ministara BiH usvojio na sjednici održanoj 26. novembra ove godine.

Od ukupno 143 projekta, na transportnu infrastrukturu se odnosi 25 projekata, a na projekte iz oblasti ekologije 118.

Kada je riječ o transportu, prva na listi s najvećim brojem bodova, ali sa značajnim nedostacima koje treba otkloniti prije pripreme tenderske dokumentacije, jeste rehabilitacija plovnog puta Save, čija je vrijednost 23,8 miliona KM. Drugi na listi projekat spreman za pripremu i sprovođenje tendera je remont i modernizacija pruge na dionici koridora 5c u Republici Srpskoj od Šamca preko Doboja do Rječice na granici RS i FBiH, čija je vrijednost 119,5 miliona KM. Ubjedljivo najskuplji projekat što se tiče infrastrukture, a koji se nalazi na listi prioriteta, jeste izgradnja brze ceste od Sarajeva do Višegrada i granice sa Srbijom, vrijedan 1,145 milijardi evra, a odmah iza njega sa cijenom od 1,095 milijardi evra je projekat izgradnje auto-puta koji bi išao od Novog Grada preko Prijedora do Banjaluke, a onda do Doboja, Vukosavlja, Brčkog pa sve do Bijeljine.

Inače, usvajanje ove liste je obaveza koja je proizašla iz Agende za povezivanje zapadnog Balkana koju je Evropska komisija inicirala još 2014. godine, a na njoj se nalaze svi projekti bez obzira na to da li se oni finansiraju grantovima EU, kreditima međunarodnih finansijskih institucija, donatorskim ili budžetskim sredstvima ili kombinacijom svih ovih izvora.

U infrastrukturnim projektima prioriteti BiH su izgradnja koridora 5c i na listi se nalazi nekoliko ovih dionica koje zahtijevaju više od tri milijarde evra, a među tim projektima uglavnom svi imaju potrebnu dokumentaciju za raspisivanje tendera ili su im potrebne još određene dozvole ili saglasnosti.

Što se tiče ekologije i projekata u toj oblasti, na listi ih je ukupno 118, a najviše ocijenjen i prvi na listi je projekat izgradnje vodovoda i kanalizacije u Republici Srpskoj težak 111 miliona evra, a odmah iza njega je projekat regionalnog centra za upravljanje otpadom u Živinicama težak malo više od 17 miliona evra. Najskuplji projekat na ovoj listi je projekat vodosnabdijevanja i kanalizacije u Federaciji BiH, čija je vrijednost 121,3 miliona KM, međutim za ovaj projekat još nije pripremljena tenderska dokumentacija i nije spreman za raspisivanje tendera.

Iz informacije koju je usvojio Savjet ministara BiH može se zaključiti da ovo nije konačna lista projekata s obzirom na to da su ostale zemlje zapadnog Balkana pored saobraćajne infrastrukture i ekoloških projekata na ovu listu dodale energetiku i socijalnu infrastrukturu.

"U toku 2021. godine očekuje se izrada jedinstvenih lista prioritetnih infrastrukturnih projekata u energiji i socijalnom sektoru, čime bi se dopunila jedinstvena lista prioritetnih infrastrukturnih projekata za BiH", navodi se u informaciji Savjeta ministara BiH.