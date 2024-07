Bijela kuća: Moguće su nove sankcije u BiH

VAŠINGTON - Džejk Saliven, predsjednik Savjeta za nacionalnu bezbjednost SAD-a u Bijeloj kući, oglasio se u vezi s BiH na svom X nalogu.

"SAD su zabrinute zbog povećanih prijetnji teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine od strane predsjednika Republike Srpske Dodika. Nastavićemo odgovarati na secesionističke akcije i napade na Dejtonski mirovni sporazum, uključujući i kroz korištenje dodatnih sankcija. Podržavamo visokog predstavnika i korištenje njegovih ovlaštenja, kada je to potrebno, za odbranu Dejtonskog mirovnog sporazuma. Nastavićemo biti uz građane BiH i njihov cilj postizanja demokratske i prosperitetne BiH integrisane u evroatlantsku zajednicu", napisao je on na X.

Saliven je blizak saradnik Džoa Bajdena, predsjednika SAD, i visoko je pozicioniran u njegovoj administraciji. Po rangu, on je četvrta najjača pozicija u Bijeloj kući, nakon predsjednika SAD, potpredsjednika i šefa osoblja Bijele kuće.

We support the High Representative & the use of his authorities, when necessary, to defend the DPA. We will continue to stand with the citizens of BiH & their goal of achieving a democratic & prosperous BiH integrated into the Euro-Atlantic community.