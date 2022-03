Bijeljinski privrednik Milenko Zupur novi potpredsjednik DNS

BIJELJINA - Bijeljinski privrednik Milenko Zupur novi je potpredsjednik DNS-a, odlučeno je danas na Glavnom odboru ove stranke.

Zupur, kojem je ovo prvi politički mandat, rekao je da se odlučio priključiti DNS-u i uopšte politici nakon što se ostvario i kao porodični čovjek i kao privrednik.

"Smatram da je došlo vrijeme da svom užem i širem okruženju pomognem kroz političko djelovanje", rekao je Zupur na konferenciji za novinare nakon sjednice Glavnog odbora stranke i zahvalio DNS-u za ukazano povjerenje.

Predsjednik DNS-a Nenad Nešić izrazio je nadu da će Zupur svoja životna i radna iskustva prenijeti na dobrobit Republike Srpske, te dodao da je Glavni odbor danas podržao i odluku stranačkog Predsjedništva da DNS ima kandidate za obje inokosne funkcije.

"Slobodno mogu da kažem da ovo, možda, i jeste konačna odluka DNS-a - da je Radislav Jovičić kandidat za predsjednika Republike Srpske, a ja za srpskog člana Predsjedništva BiH", rekao je Nešić.

Nešić je rekao da je lokalnim organizacijama dat zadatak da do 15. aprila formiraju izborne štabove i naglasio da je za DNS neprihvatljivo odgađanje izbora, bez obzira na to da li će doći do izmjene Izbornog zakona ili neće.

"Problem u izmjeni Izbornog zakona je u Federaciji BiH /FBiH/, a ne u Republici Srpskoj i to trebaju da naglašavaju sve političke partije iz Srpske. Ne smijemo dozvoliti da kažu da je problem Republika Srpska jer to ona nije, već su problem odnosi unutar FBiH", ocijenio je Nešić.

Šef poslaničkog Kluba DNS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Duško Ivić rekao je da je članovima Glavnog odbora prezentovan Ekonomski program stranke "Za našu Srpsku", s kojim idu na izbore.