Bilal Bosnić polovinom godine na slobodi?

SARAJEVO - Bilal Bosnić, koga je Sud BiH pravosnažno osudio na sedam godina zatvora zbog javnog podsticanja na terorističke aktivnosti, mogao bi polovinom godine da se nađe na prijevremenoj slobodi jer će do tada odležati pola zatvorske kazne, potvrdio je Bosnićev advokat Adil Lozo.

Lozo je rekao da ga je njegov klijent, koji zatvorsku kaznu služi u Kazneno-popravnom zavodu (KPZ9 Zenica, prije nekoliko dana pozvao da ga posjeti.

"Vjerujem da je to razlog zbog kojeg me zove u posjetu. On je skoro pa odležao više od pola kazne. Prema zakonu, Bosnić ima pravo na prijevremenu slobodu i mi ćemo to zvanično predložiti KPZ Zenica, a odluku će donijeti Sud BiH. Zakon je na njegovoj strani", kaže Lozo za "Dnevni avaz".

On smatra da je olakšavajuća okolnost za Bosnića to što ima 18 djece i što je njegovo ponašanje primjerno.

Prema njegovim riječima, prijevremena sloboda za Bosnića podrazumijeva zabranu napuštanja BiH, sastajanja sa određenim licima, kao i zabranu govora na javnim mjestima, zbog čega je i osuđen.

Bosnić je uhapšen 2014. godine, a pravosnažno je osuđen u junu 2016. godine.