Bilbija: Nemamo ništa sa politikom, Mektićeve tvrdnje bolesna izmišljotina

SARAJEVO - Predsjednik Udruženja "Srbska čast" Igor Bilbija rekao je da ovo udruženje nije politički obojeno i da ih niko ne finansira, te da je to patriotska organizacija, udruženje pravoslavaca, koja pokušava da pomogne svom narodu u skladu sa svojim mogućnostima.

"Što se tiče Udruženja 'Srbska čast', mi nemao članove, imamo simpatizere. Moj brat ima registrovano Udruženje u Srbiji, mi ovdje nemamo ali radimo na tome. Imamo puno simpatizera, mi smo patriotska organizacija, udruženje pravoslavaca, Srba, koja pokušava da pomogne našem narodu u skladu sa našim mogućnostima", istakao je Bilbija.

On je podsjetio da je Udruženje "Srbska čast" u prošlosti sprovodilo humanitarne akcije i pomagalo socijalno ugroženim ljudima hranom i novčano.

"Kada smo organizovali akciju za pomoć dječaku iz Banjaluke, operacija očiju, 1.200 evra su nam poslali Bošnjaci iz Beča. Na moje ime, Igor Bilbija", rekao je on za N1.

Bilbija je naglasio da predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i SNSD ne finansiraju rad njegovog udruženja.

"Ja predsjednika Milorada Dodika ne poznajem. Niti on mene. Slikali smo se, čast mi je slikati se sa predsjednikom Republike Srpske. Slavio sam Dan Republike Srpske i slaviću ga dok Republika Srpska postoji. Nisam ja sam na ulici bio, hiljade su bile. Nismo ništa napravili", rekao je Bilbija.

Na pitanje da prokomentariše izjave ministra bezbjednosti u Savjetu ministara Dragana Mektića u vezi sa Udruženjem "Srbska čast", Bilbija je rekao da su Mektićeve tvrdnje "bolesna izmišljotina".

"To je napad na mene, moju porodicu, moju bezbjednost. Ja kao pravoslavac, Srbin, imam drugara Hrvata, Bošnjaka, Albanaca. Oni su se pokazali u ova tri dana, zvali su me privatno. Neki su htjeli da dođu i sjede sa mnom. Moji Bošnjaci će da vam kažu ko sam i šta sam", naglasio je Bilbija.

On je rekao da još ne zna da li će tužiti Mektića. "Razumijem da novinar 'Žurnala' može da napiše i ne razmišlja. Ali da ministar tako priča, to je smiješno. Ako sam i za šta kriv - neka me osude", poručio je Bilbija.