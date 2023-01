Bioprognoza: Loše vremenske prilike donose nesanicu i reumatske bolove

Promjenljive vremenske prilike loše će djelovati na hronične bolesnike i meteoropate, stoga je moguće jačanje tegoba poput glavobolje, reumatskih bolova, nesanice.

Djelimično pogoršanje praćeno kišom i snijegom na planinama ipak će imati i pozitivnih efekata, ponajviše na zrak koji bi trebao biti znatno manje zagađen. Učesnicima u saobraćaju savjetujemo povećan oprez zbog klizavih saobraćajnica.

Inače, jutros je u Bosni i Herceogovini bilo pretežno oblačno vrijeme s kišom u zapadnim područjima Bosne, dok se u utorak očekuje oblačno vrijeme sa kišom, a u višim područjima i na planinama sa snijegom. Susnježica ili snijeg su mogući i ponegdje u nizinama centralne i istočne Bosne. Poslije podne prestanak padavina u Hercegovini i Krajini. Vjetar umjeren do pojačan sjeverni i sjeverozapadni. U zapadnim područjima zemlje se očekuju olujni udari vjetra. Jutarnja temperatura od -1 do 5, na jugu do 10, a najviša dnevna od 2 do 8, na jugu zemlje do 12 stepeni Celzijusa