"Bira" i "Miral" nisu zatvoreni, neizvjesno da li će biti

BIHAĆ - Izmještanje migranata iz prihvatnog centra "Bira" u Bihaću i njegovo zatvaranje nisu se dogodili do početka nove školske godine, odnosno polovine septembra, kako je prvobitno obećano i u ovome trenutku neizvjesno je kada i da li će se to dogoditi.

Ovo je potvrdio premijer USK Mustafa Ružnić, istakavši kako su u ovim aktivnostima iznevjereni od strane međunarodnih organizacija koje se bave migrantskom krizom. On je istakao kako je raniji dogovor uključivao da se 60 maloljetnih migranata, koji se nalaze u "Biri", izmjeste u centar "Duje" nadomak Istočnog Doboja. Inače, u "Biri" trenutno boravi ukupno 285 migranata.

"Bojim se da do toga neće doći jer će se pobuniti tamošnja lokalna zajednica i to će biti izgovor da se oni ne prime. Jedini način je da se Ministarstvo sigurnosti BiH aktivnije uključi u ovaj proces", kazao je Ružnić.

Inače, aktivnosti u vezi s izmještanjem migranata iz "Bire" u prihvatni kamp Lipa, prije desetak dana, zapele su već na prvom koraku jer je Međunarodna organizacija za migracije (IOM), koja upravlja tim kampom, odbila da ih primi, pravdajući to nedostatkom prihvatnih kapaciteta. U ovoj organizaciji su ustvrdili kako je neophodno izgraditi dodatne smještajne prostore, a da za to nedostaju finansijska sredstva. Također, neizvjesno je i da li će doći do zatvaranja centra "Miral" u Velikoj Kladuši i pored toga što su lokalne vlasti u tom gradu dale rok od deset dana da se to učini, a rok ističe 27. septembra ove godine. Ukoliko se to ne dogodi, najavljeni su protesti građana ispred ovog migrantskog centra, gdje trenutno boravi više od 800 ilegalnih stranih državljana.

Podsjećamo, Općinsko vijeće Velike Kladuše je nedavno odbilo dati saglasnost da se na teritoriji te lokalne zajednice odredi nova lokacija za formiranje prihvatnog kampa po uzoru na Lipu, te se eksplicitno izjasnilo da je protiv postojanja bilo kakvih smještajnih kapaciteta za migrantsku populaciju.

"Naše su procjene da predstavnici međunarodnih organizacija koje su zadužene za migrante i ove godine žele da nas dovedu u period kasne jeseni i početka zime, te da se tada, pozivajući se na ljudska prava, sačuvaju 'Bira' i Miral'. Mi to nećemo dozvoliti i imaćemo pripremljen odgovor", kazao je Ružnić, ne precizirajući kakav će on biti. Prema procjenama policije, na području Unsko-sanskog kantona trenutno ima više od 7.000 migranata, od čega je manje od polovine smješteno u prihvatne centre.