Biračke odbore treba da popune državni službenici

​BANJALUKA - Iako su naknade značajno povećane, mnoge lokalne izborne komisije imaju problem sa popunjavanjem biračkih odbora, jer je sve manje zainteresovanih koji bi radili taj posao.

Na prošlim izborima, naknada za predsjednika biračkog odbora iznosila je 110 KM, dok je član bio plaćen 80 KM, a na ovim, predstojećim opštim izborima predsjednik biračkog odbora biće plaćen 170 KM, a član 120 KM.

Ipak, po svemu sudeći, to nije dovoljno s obzirom na to da su pojedine opštinske izborne komisije već počele s apelima da se ljudi prijavljuju, jer je rok za popunjavanje biračkih odbora 15 dana prije dana održavanja izbora.

"To je logično da se ljudi ne prijavljuju. Po nekoliko puta se mora ići na obuku, pa treba da preuzmu materijal i, kad se sve izračuna koliko dana imaju obaveza, dnevnica je vrlo mala. Za svake izbore je sve teže i teže pronaći ljude", rekao je za "Nezavisne novine" Aleksandar Radeta, član Republičke izborne komisije Republike Srpske.

On kaže da je i na prethodnim izborima bilo problema te da su se nekako uspijevali pronaći članovi biračkih odbora dok zamjenska lista vrlo često nije u potpunosti popunjena.

Po njegovom mišljenju, neophodna je izmjena načina izbora biračkih odbora kako bi se stvari popravile i u budućnosti ne bi bilo problema, naglašavajući da to treba da rade državni službenici, a onda da im se obračuna dnevnica ili slobodan dan ili nešto drugo.

"To treba da rade profesionalci koji bi to radili iz godine u godinu i bili bi obučeni. Sada imamo situaciju da od pet članova niko nema iskustva sa izborima", naglašava Radeta.

Kada je riječ o lokalnim zajednicama i lokalnim izbornim komisijama, Srebrenica je već u problemu, jer nisu popunili biračke odbore iako se rok približava. Iz ove opštine apeluju da se prijave oni koji imaju najmanje srednju školu i stalno prebivalište u srebreničkoj opštini, a nisu sankcionisani za povredu Izbornog zakona.

Ljiljana Stevanović, predsjednica Opštinske izborne komisije Srebrenica, kaže da je jedan od razloga što se ne prijavljuju mala naknada, ali da je to samo dio problema te da postoje i brojna druga ograničenja koja ljude tjeraju.

"Političke partije predložile su ili su se na javni oglas prijavile mnoge osobe koje ne ispunjavaju uslove za rad, ili ne žive u opštili, ili su bile na listi, ili su na neki način sankcionisane", rekla je Stevanovićeva za "Nezavisne novine" naglašavajući da kao izborna komisija imaju probleme te da naknade nisu dovoljne, jer je velika odgovornost.

Iz nezvaničnih razgovora može se zaključiti da probleme sa popunjavanjem biračkih odbora imaju uglavnom manje opštine dok one veće to urade na vrijeme i to iz razloga što su i političke partije zainteresovane za veće sredine pa na sve načine pokušavaju sa što više članova ući u biračke odbore.

"Popunili smo biračka mjesta. Vjerovatno će biti nekih odustajanja, ali gledaćemo da i to nadoknadimo i što više popunimo. Problema sa popunjavanjem biračkih odbora nemamo, ali imamo sa ovim novim pravilima o pomoći drugim licima, okretanjem kabine itd.", rekao je za "Nezavisne novine" Željko Škondrić, predsjednik Gradske izborne komisije Prijedor.

On kaže da na predstojećim izborima praktično neće biti moguće pomoći starijim licima, jer je propisano da je nepismen samo onaj koji u ličnoj karti umjesto potpisa ima slova X, te da se pomoć može pružiti njima i ljudima koji donesu potvrdu da su slijepi.

"Devedeset odsto lica starijih od 80 godina treba pomoć. To su ljudi pismeni, ali slabije vide, teško se snalaze prilikom glasanja i njima je neophodna pomoć, a po novim pravilima to neće biti moguće", rekao je Škondrić.