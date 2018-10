Bišćani blokirali autobusku stanicu, žele zaustaviti dolazak migranata

BIHAĆ - Nakon mirnih protesta u centru grada povodom sve užarenije migrantske krize, Bišćani su svoje nezadovoljstvo u kasnim satima odlučili izraziti blokadom magistralnog puta i autobuske stanice.

Građani su poručili da su spremni da se sami organizuju, a od policije su zahtijevali da nađu način da presijeku autobuske i željezničke linije, kojima se, kako kažu, konstantno dovode migranti na područje Unsko-sanskog kantona, piše SRNA.

Organizatori su zatražili proglašavanje vanrednog stanja i hitnu sjednicu Vlade Unsko-sanskog kantona na kojoj će biti donesene odluke kojima se od vlasti na nivou BiH traži hitno izmještanje migranata iz Bihaća.



Građani su odlučili blokirati prilaz autobuskoj stanici kako, kako tvrde, spriječili dolazak vozila prevoznika koji iz drugih krajeva Bosne i Harcegovine dovoze migrante čiji je krajnji cilj upravo Bihać iz kojeg kasnije pokušavaju ući u Hrvatsku.



Podsjećamo, nekoliko hiljada građana Bihaća okupilo se večeras na Gradskom trgu tražeći hitno rješavanje migrantske krize u ovom gradu, zatim izmještanje ilegalnih migranata iz Bihaća i sprječavanje priliva novih ilegalnih migranata u Unsko-sanski kanton.

Proteste je organiziralo nekoliko udruženja građana iz Bihaća, a prema riječima inicijatora Seja Ramića, Bihać ima velike probleme zbog migranata.



"Njihov dolazak je postao alarmantan. I dalje se nije riješilo pitanje privremenog migracionog centra, a oni su i dalje smješteni u neuslovnim prostorima Đačkog doma. Planiraju se, što se nama građanima uopće ne sviđa, još neke lokacije za njihov smještaj u samom gradu. Migranti ne mogu biti smješteni u gradu, već se moraju izmjestiti van gradskog područja, moraju im se obezbijediti uslovni i ograđeni prostori, gdje će oni biti pod kontrolom, a građani Bihaća mogli živjeti normalan život", rekao je Ramić.



On je istakao da direktno odgovornim za stanje u Bihaću smatraju državne vlasti, odnosno Savijet ministara BiH i Ministarstvo bezbjednosti.



"Oni su davno trebali odrediti lokaciju na kojoj će migranti biti izmješteni i imati uslove dostojne čovjeka. Trenutno, migranti imaju veće slobode nego građani Bihaća. Nedavno je napadnut gimnazijalac pod prijetnjom nožem i opljačkan. Provaljeno je i u osnovnu školu. Da li nama ta populacija na takav način vraća gostoprimstvo koje smo im pružili. Bihać trenutno hrani oko 1.000 migranta dnevno", dodao je.



On je napomenuo da građani Bihaća sumnjaju da je i talgo voz otvoren zbog dolaska migranata iz Sarajeva u Bihać.



"Zato i sumnjamo da su tu umiješane više instance i da mi to ne možemo kontrolisati. Centrotrans uzima 3.500 KM po turi prijevoza migranata iz Sarajeva u Bihać, a čak su uveli i dvospratne autobuse kako bi intenzivirali te dolaske", kazao je.

Moguća blokada institucija, cesta i graničnih prelaza

Istakao je da su njihovi zahtjevi proglašavanje vanrednog stanja, hitna sjednica Vlade USK i Gradskog vijeća Bihaća na kojoj će se donijeti odluke kojima se od državnih vlasti traži urgentno izmještanje migranata iz Bihaća.



"Ti rokovi su kratki, jer nam dnevno pristiže veliki broj migranata. Mi ćemo izraziti građanski neposluh ukoliko se ovo stanje ne riješi i to kroz blokadu državnih institucija, blokadom cesta, graničnih prijelaza. Sve ono što inače ne želimo uraditi, mi ćemo uraditi ako se stanje ne popravi i rokovi ne ispoštuju", poručio je Ramić.



Amela Bešić, koja na društvenoj mreži Facebook vodi stranicu "Pozitivni Bihać" istakla je da je do sada zatvarala oči na neke stvari i pokušavala, kako je rekla, pozitivu prizvati pozitivom.



"Međutim, stvari su se stvarno izmakle kontroli. Ovo je postalo strašno. Mi zaista nemamo ništa protiv tih ljudi, ali sigurnost u gradu nikada nije bila na gorem nivou. Ljudi moraju uzeti stvari u svoje ruke, jer smo prodani od vrha države i zvaničnog Sarajeva koje je uzelo novac za te ljude, a oni ovdje žive u uslovima koji nisu ni za životinje, a sve se to lomi preko građana ovog grada. Oni koji su odgovorni za sve ovo – šute iz nekih razloga. Očito od Bihaća žele napraviti migrantski geto, u što se Bihać već počeo polako pretvarati, a mi to ne smijemo dozvoliti", kazala je Bešić.

U posljednja dva mjeseca u Bihać stiglo 5.000 migranata

Portparol MUP-a USK Snežana Galić istakla je da je od početka godine evidentirano oko 10.500 migranata u Unsko-sanskom kantonu.



"Međutim, u protekla dva mjeseca, odnosno augustu i septembru, u Bihać je došlo oko 5.000 migranata. Svakodnevno je sve veći priliv. Sinoć je u grad došlo oko 160 migranata vozom ili autobusom. Trećina tih ljudi nema nikakvih dokumenata, a mnogi od njih se čak prvi put prijavljuju u gradu Bihaću. To znači da su prošli čitavu BiH, a da ih nijedna agencija nije registrovala", rekla je Galić.



Sa povećanim brojem migranata, došlo je i do povećanja broja krivičnih djela, posebno u Bihaću.



"Od početka godine, evidentirana su 53 krivična djela. No ima dosta događaja koji se povezuju s njima, ali koji nemaju dovoljno elemenata za krivično djelo. Svi oni koji su činili krivična djela, mi smo od Službe za poslove sa stranima tražili da ih izmjesti u centar u Sarajevo. Za neke nismo dobili odobrenja, jer navodno smještajni kapaciteti nisu dovoljni, tako da ih većina ostaje ovdje. Poražavajuća je činjenica da osobe koje su dobile rješenje o protjerivanju iz BiH, opet se vraćaju u područje USK i te smo slučajeve registrovali", napomenula je Galić.



Ona je kazala da je MUP USK do sada veliki broj puta tražio od nadležnih državnih agencija da se uključe u rješavanje problema sa migrantskom krizom, no bezuspješno.



"Do sada nismo imali nikakvu konkretnu pomoć i Uprava policije MUP-a USK je sama u ovom problemu. Skoro sve naše snage su usmjerene na kontrolu migranata kako bi sigurnost građana bila na zadovoljavajućem nivou", istakla je Galić. (klix.ba)