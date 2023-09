Bivša supruga Staše Košarca pisala Predstavničkom domu: Traži sankcije za Sanju Vulić

SARAJEVO - Sanja Stanković, novinarka i bivša supruga Staše Košarca, ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, poslala je pismo Predstavničkom domu BiH u kojem traži sankcije protiv Sanje Vulić, poslanice u ovoj instituciji, zbog branjenja njenog bivšeg supruga.

Naime, Vulićeva je na sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, prilikom rasprave o Prijedlogu rezolucije o sprečavanju svih oblika nasilja nad ženama i uznemiravanju žena u BiH, pričala o slučaju nasilja u porodici Košarac.

Ona je na sjednici krajem avgusta bila na strani Košarca, rekavši da je priča o nasilju u porodici dok je bio u braku sa Stankovićevom iskonstruisana.

"Dosta je više da slušamo o tim starim temama nasilja koje su iskonstruisane i napravljene u kuhinji pojedinih aktera. Na toj komisiji nismo imali ništa osim nekog svjedočenja, nikakve dokaze, ljekarske nalaze, već plač i žalopojke jedne žene. Uvijek se postavlja pitanje šta je razlog za taj plač i suze. Ako je živjela s nasilnikom, zašto se nikada nije obratila policiji ili donijela nalaz o batinanju. Dozvolila je sebi da uđe u ralje bivših opozicionih poslanika. Izvještaj komisija za ovaj dom nije obavezujući, a to je urađeno samo da bi se degradirala jedna ličnost i to je strašno", navela je, između ostalog, tada Vulićeva.

Sanja Stanković u pismu koje je ustupila redakciji "Nezavisnih novina" ističe da je od strane Vulićeve iznesen niz neistina, notornih laži i uvreda, te da zahtijeva da, shodno Kodeksu o ponašanju poslanika i delegata u PS BiH, ona bude odgovarajuće sankcionisana.

"U vremenu kada gotovo svakodnevno svjedočimo nasilju nad ženama, u vremenu kada, nažalost, sahranjujemo žene žrtve nasilja - drznuti se i iznositi laži o ženi koja je preživjela nasilje - više je nego sramotno! Ozbiljan političar, parlamentarac, pri tom još i žena - ne bi smio sebi dozvoliti ad hoc iznošenje podataka, improvizovano i bez provjere o bilo čemu, a kamoli o nasilju. Ko treba podsjetiti Sanju Vulić da nasilje može biti staro, ali ne i zastarjelo?! Ko joj daje pravo da moje preživljeno fizičko i psihičko nasilje pripisuje konstrukciji i kuhinji pojedinih aktera?! Ko joj daje pravo da bezočno laže o mom svjedočenju pred Komisijom za utvrđivanje stanja u pravosuđu BiH Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine?! Jasno je meni da Sanja Vulić i njoj slični odavno ne slušaju običnog čovjeka, da narod dijele u tabore, odnosno torove! Ali, trebalo bi Sanji Vulić i njoj sličnim biti jasno da nismo svi ovce. Trebalo bi Sanja Vulić da zna da postoje i žene koje ne kmeče i ne kleče, i da takve kada imaju problem zavrću rukave, a ne suknju! Ko je Sanji Vulić dao pravo da javno prizna da je agresivna kada je ugrožena, a pritom istovremeno očekuje da istinska žrtva nasilja ćuti o preživljenim traumama!?", upitala je Sanja Stanković.

Navela je da pita ko je Sanji Vulić dozvolio da određuje ko je nasilnik, a ko ne, te otkud Vulićeva zna s kim je ona živjela.

"Da, živjela sam s nasilnikom i obratila sam se zbog toga Policiji Republike Srpske, i to više puta. Obraćala sam se i drugim zvaničnim institucijama RS i BiH. Ko je dozvolio Sanji Vulić da me svrstava u ralje opozicije!? S obzirom na tvrdnju Sanje Vulić da izvještaj Parlamentarne komisije pred kojom sam svjedočila za nju nije obavezujući - pitam ima li ikakvu obavezu i poštovanje prema narodu koji zastupa i koji je za njene uvrede još i plaća?! Poštujem da Sanja Vulić ima različito mišljenje od mog, iskreno to me i raduje. To joj, međutim, ne daje za pravo da laže o meni i mojoj djeci. Istup Sanje Vulić na sjednici 28. 8. 2023. godine uvreda je za svaku ženu, ne samo žrtvu nasilja. Uvreda je to za Parlament Bosne i Hercegovine i cijelo društvo. Shodno tome, očekujem odgovarajuću sankciju za poslanika Sanju Vulić", istakla je u pismu Stankovićeva.

Podsjećamo, ona je u julu prošle godine pred Parlamentarnom komisijom PS BiH opisala šta je trpjela od Košarca, rekavši, između ostalog, da su to davljenje djeteta, udarci u potiljak, napad na život i tijelo, te verbalne prijetnje kao što je "progutaće vas mrak".

Vulićeva je kratko za "Nezavisne" poručila da je svoj stav rekla na sjednici i da ne odstupa od njega, te da ne želi ništa dalje da komentariše u vezi s ovim slučajem.