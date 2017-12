Bivšem zamjeniku i pomoćniku pravobranioca RS počelo suđenje: Stojčinović odbio da potpiše žalbu

BANJALUKA - Kada je preduzeću "Naš dom" dozvoljen upis svojine nad Radničkim univerzitetom napisao sam žalbu na ovu odluku, ali je Mirko Stojčinović, bivši zamjenik pravobranioca RS sa sjedištem u Banjaluci, odbio da je potpiše i taj predmet je dva mjeseca zadržao kod sebe.

To je juče ustvrdio Bojan Broćilović, pomoćnik pravobranioca, na početku suđenja Stojčinoviću, te pomoćniku pravobranioca Borislavu Jeličiću, optuženim da su u predmetima "Naš dom", "Građa" i "Poljoprivredna škola" grad Banjaluku oštetili za više od 20 miliona KM. Dodao je da je on u predmet "Naš dom" bio uključen od 2012. te da je obavještavao grad Banjaluku o tome šta se dešava, sve do dolaska Stojčinovića na poziciju zamjenika.

"U prvom slučaju odbijen je zahtjev pravnog lica 'Naš dom' na upis svojine nad Radničkim univerzitetom, a kasnije su dobili odluku da mogu upisati", rekao je Broćilović i dodao da je napisao žalbu na odluku, ali da je Stojčinović odbio da je potpiše i da je taj predmet dva mjeseca držao kod sebe.

Nataša Vukmirović, šef Odsjeka za pravna pitanja i propise u Gradskoj upravi grada Banjaluka, rekla je da im je u februaru prošle godine stiglo obavještenje da će Pravobranilaštvo sa sjedištem u Banjaluci na predmetima raditi samostalno, a taj dokument je potpisao Mirko Stojčinović. Potvrdila je da, nakon dolaska Stojčinovića na mjesto zamjenika pravobranioca, uglavnom nisu imali komunikaciju s Pravobranilaštvom.

Optužnica Stojčinovića tereti da je preduzećima "Naš dom" i "Građa" omogućio da na sebe uknjiže nekretnine, čime je grad Banjaluka oštećen za 2,18 miliona odnosno 5,26 miliona KM. Stojčinović je optužen i da se zajedno s Jeličićem u predmetu "Poljoprivredna škola" odrekao prava tužbe i zaključio sudsko poravnanje, ne obavještavajući o tome grad Banjaluku, a koji je u tom predmetu oštećen za oko 16,29 miliona KM. Na suđenje je juče u Okružnom sudu Banjaluka pročitano i imovno stanje optuženih, a Stojčinović je izjavio da je kreditno zadužen, te da mu mjesečna rata 2.500 KM.