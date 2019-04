Bivši iranski general: U BiH smo prerušeni u humanitarce bili rame uz rame s Al-Kaidom

Saed Ghasemi, penzionisani general Iranske revolucionarne garde (IRCG), ultrakonzervativac, poznat je po svojim kritikama na račun bivšeg reformističkog predsjednika Mohameda Katamija i sadašnjeg "umjerenog" predsjednika Hasaana Rohanija.

U intervjuu za internet portal Aparat, koji radi uz dopuštenje iranske vlade, Ghasemi je izjavio da je posjetio BiH devedesetih godina kako bi trenirao muslimanske borce koji su se borili protiv Srba, dok je nosio uniformu iranskog Crvenog polumjeseca (IRCS).

Tokom intervjua, bivši general IRGC-a hvalio se svojom ulogom i ponašanjem svojih drugova u ratu u BiH, dok su nosili uniforme IRCS-a.

"U BiH, u srcu Evrope, mnogo se toga izdogađalo. Bili smo rame uz rame s Al-Kaidom. Članovi Al-Kaide učili su od nas. Mudžahedini iz cijelog svijeta su došli u BiH i to je bio jedan od događaja. Uspostavljene su muslimanske jedinice džihadista", ustvrdio je Ghasemi.

Iranska revolucionarna garda (IRCG) negirala je juče tvrdnje jednog od svojih bivših generala da je "nosio uniformu iranskog Crvenog polumjeseca (IRCS) u "vojne svrhe" tokom rata u BiH“, prenosi Radio Slobodna Europa (RSE).

Portparol IRGC-a Ramazan Šerif odbacio je Kasemijeve izjave rekavši: "Opaske Ghasemija, koji je kratko, dobrovoljno, boravio u BiH te je davno penzionisan, su njegovi lični stavovi, lišeni kredibiliteta IRGC-a i mi ih ne dijelimo", piše iranska agencija ISNA.

RSE ukazuje da Ghasemijeve izjave dolaze svega nekoliko dana nakon što je američki Stejt department označio IRGC kao "stranu terorističku organizaciju", optužujući je da podupire militantne grupe širom svijeta. I iranski Crveni polumjesec je, takođe, odbacio Ghasemijeve tvrdnje i zaprijetio da će ga tužiti.

"Ako je pojedinac ili državno tijelo koristio logo ili uniformu IRCS-a za operacije koje su u suprotnosti s ciljevima i načelima Međunarodnog udruženja Crvenog krsta, to se definitivno dogodilo bez dozvole ili koordinacije s IRCS-om", saopštila je ta organizacija.

Saeed Qassemi, former #IRGC commander, claims that previously #IRGC Quds forces used to enter to #Bosnia as Red Crescent’ members for training international jihadist army including Al-Qaeda. He added that the members of this army were involved in Syria war! pic.twitter.com/dlT5PNHQz8