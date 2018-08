Bivši marinac ne može iz BiH dok ne plati troškove liječenja

Veteran Kraljevske mornarice Toni Tenant slomio je karlicu dok je plivao u Bosni i Hercegovini.

Tenant iz Hemšajra je na intenzivnoj njezi od subotnje nezgode i treba 20 hiljada funti za medicinske troškove.

On je u velikim problemima jer njegovi osiguravatelji ne žele da ga prebace avionom kući, piše "The Sun".

Nezgoda se ovom bivšem marincu desila u Mostaru dok je plivao. Nakon povrede brzo je prebačen u bolnicu i bio je u kritičnom stanju, iako i sada krvari zbog povrede koja još nije utvrđena. On i supruga Dora nadali su se da će biti transportovan u Veliku Britaniju, ali njegov osiguravatelj "Axa" odbija da plati troškove.

Tenantove kolege pokušavaju skupiti potrebni novac za medicinske troškove prije puta za Englesku na tretman. Čak je pokrenuta i kampanja skupljanja novca za medicinske troškove na "The Go Fund Me", na kojoj su skupili malo više od 12.000 funti gdje napominju da su u "trci sa vremenom".

(Radiosarajevo.ba)