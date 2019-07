Bivši šef CIA za Balkan: BiH je samo država na papiru

Stiven Mejer bivši pomoćnik direktora američke Centralne obavještajne agencije za Balkan u periodu rata u Bosni i Hercegovini i čovjek koji je radio kao viši menadžer i analitičar specijalizovan za evropsku i rusku politiku, izjavio je u opširnom intervjuu za portal "Telegraf.rs" da BiH nije održiva, te da je to samo "država na papiru".

Mejer je danas dekan univerziteta Danijel Morgan, a kako kaže, sa svojim višedecenijskim iskustvom naučio je da na Balkanu važe neka Zapadu nepojmljiva pravila.

"Želim da počnem time da je jedna od stvari koje mi je moje dugotrajno iskustvo ovdje pokazalo ta da vlada Sjedinjenih Država i američki političari zaista ne razumiju probleme ovdje. To je bilo naročito jasno tokom ratova devedesetih kada su američka vlada, Stejt dipartment i Klintonova administracija odlučile kakva će biti politička budućnost Balkana. Najvažnija stvar koju je administracija promašila, a mnogo nas u CIA je osjećalo to, jeste dubina i važnost etničkih dimenzija. Koliko je važno etničko porijeklo, koliko je pripadnost narodu važna. Tokom 20 godina sam više puta rekao i napisao da nije moguća u ovom trenutku u vremenu izgradnja međuetničkih i multietničkih država. To će doći u budućnosti, ali sada države koje postoje na ovim prostorima treba da budu monoetničke - zajednice samo jednog naroda. Zbog toga BiH ne funkcioniše, zato je Kosovo u haosu i poteškoćama, zato Makedonija ima značajne probleme", rekao je Mejer.

On je ponovio svoj stav da se zalaže za podjelu Bosne i Hercegovine.

"Znate, dugo govorim da ona nije održiva. To nije država, to je država na papiru. To je fiktivna država. Mislim da je to istina, i dalje važeća istina, i da sam u pravu. To je samo na papiru. Ima svoju zastavu i diplomatsku službu, ali čak se i ambasadori biraju na osnovu nacionalne pripadnosti i mijenjaju se tako. Prava moć u Bosni i Hercegovini počiva u etničkim zajednicama", kaže Mejer za "Telegraf.rs".

(Telegraf.rs)