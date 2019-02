Bjelica: Izbori su bili debakl, izabrati novo vođstvo

BANJALUKA - Potpredsjednik SDS-a Milovan Bjelica napisao je pismo u kojem kaže da je SDS pred kolapsom, a da to rezultati na vanrednim izborima koji su održani juče i potvrđuju.

Pismo prenosimo u cjelostu:

"Srpska demokratska stranka je pred kolapsom. Na ovo sam odavno upozoravao, o ovome sam pisao i govorio. Mnogi su zatvarali oči i gurali glavu u pijesak ne želeći da priznaju da sam u pravu.

Кada sam govorio da predsjednik Govedarica treba da podnese ostavku zbog loših rezultata na opštim izborima 2018. godine, upozorio sam i da se ne radi na pripremi za vanredne lokalne izbore u Doboju i Trebinju, ali ni u Ribniku, te u opštinama u FBiH, Glamoču, Grahovu, Petrovcu i Drvaru. O dešavanjima i pripremi za opoziv načelnika Miličevića u Tesliću niko u stranci i ne govori.

Doboj smo izgubili tek kada je predsjednik naše stranke otjerao ljude koji su bili spremni da nakon opštih izbora razgovaraju sa svima.

Pa da stvar još bude gora, nakon toga je on počeo da razgovara i pregovara kako bi sebi obezbjedio mjesto u Vijeću naroda.

U srpskim opštinama u Federaciji BiH, Srpska demokratska stranka na izbirima nije ni učestvovala. Za predsjednika Govedaricu i uski krug njegovih poslušnika ove opštine nisu važne, jer kako drugačije objasniti da nisu ni prstom mrdnuli da obnove i srede tamošnje opštinske odbore.

Na izbore u Trebinju SDS nije ni izašla pod svojim imenom i sa svojim kandidatom. Umjesto toga "Trebinje zaslužuje bolje" i dr Borjan dobili su povjerenje 4.511 birača, njegov protivkandidat 9.728, a pravo glasa u Trebinju je imalo 30.537 birača. Toliko o alarmiranju glasača, o izlaznosti i o sposobnostima ljudi koji u Trebinju sebe smatraju opozicijom. Nije li to naš veliki poraz u Hercegovini? Hercgovini iz koje je predsjednik stranke Vukota Govedarica.

Sve je urušeno, a taj čovjek sve je i obesmislio. Prvi je i jedini predsjednik neke stranke koji je ušao u Vijeće naroda Republike Srpske. Sjetimo se kako su ga na ulici šetali i ustoličavali ga na funkciju predsjednika Republike.

Jedini je koji ni u svom zavičaju nije u stanju da pobjedi, ali koji pobjednike ponižava, napada smjenjuje i izbacuje.

Zato moram da ponovim da je vrijeme da sam ode. Da nas poštedi daljeg urušavanja i da nam dopusti da se pripremamo za naredne loklne izbore konsolidovani i u miru.

Ukoliko neće, vanredna skupština će se održati i on će biti smijenjen. To se više ne može i ne smije odlagati.

Zbog svih onih koji su sa članskom kartom Srpske demokratske stranke dali svoje živote, stvarajući Republiku Srpsku. Onih kojima je Armija BiH kada bi ih zarobila te članske karte gurala u usta i dodatno ih mučila i zlostavljala. Zbog svih onih koji su u miru smjenjivani, zatvarani i kažnjavani od strane međunarodne zajednice kako bi se slomila kičma Republike Srpske.

Zbog svih razočaranih, privrženih i dostojanstvenih članova i simpatizera, gospodine Govedarica vi ćete ili otići ili biti smjenjeni, a možda čak i izbačeni. Dosta je više važih "mjera" i izbacivanja, kažnjavanja i igranja sa državotvornom strankom.

Pozivam sve opštinske odbore Srpske demokratske stranke i sve članove stranke da se pripreme za izbore na kojima ćemo birati nova rukovodstva i novog predsjednika stranke.

To je naš jedini put i jedini način da sačuvamo stranku, odnosno ljude koji i dalje vjeruju u one ideje demokratije, patriotizma i sabornosti koje od osnivanja baštinimo u svojim srcima i dušama, a koje su mnogi urušavali i gazili i što je najgore to radili dok su bili ili i dalje jesu u našim redovima. Zato je vrijeme da očistimo svoje dvorište i sva dvorišta u svakom mjestu i u svakom odobru stranke u Republici Srpskoj i u srpskim opštinama u FBiH, kako bi spremno i snažno dočekali 2020. godinu i lokalne izbore", stoji u pismu Milovana Bjelice.