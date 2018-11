Bjelica: Potrebna smjena kompletnog rukovodstva SDS-a

ISTOČNO SARAJEVO - Potpredsjednik SDS-a Milovan Bjelica izjavio je da je potrebna smjena kompletnog rukovodstva SDS-a i da je na današnjoj sjednici Glavnog odbora zatražio da u narednih deset dana bude održana Skupština stranke.

Bjelica je, nakon što je napustio sjednicu Glavnog odbora, rekao novinarima u Istočnom Sarajevo da bi dnevni red trebalo da se odredi na samoj Skupštini SDS-a.

"Cilj nam je da se stabilizuje situacija u SDS-u. Smatram da te stabilnosti nema bez novih unutrastranačkih izbora. Potrebna je smjena komletnog rukovodstva stranke", rekao je Bjelica.



Bjelica je istakao da svoje stavove iznosi unutar SDS-a i da nijednim postupkom ne pokazuje da radi mimo stavova stranke.



"Sloboda mišljenja je svakome zagarantovana i zato se borim da bude održana Skupština da bi se zauzeli određeni stavovi", objasnio je Bjelica i dodao da se neće vraćati na sjednicu Glavnog odbora.



On je napomenuo da je 28 godina u ovoj stranci, da je gradio i da ne razmišlja o bilo kakvoj poziciji u SDS-u, ali je istakao da će voditi računa o svojoj lokalnoj zajednici i Izbornoj jedinici kojoj pripada.



Sjednicu Glavnog odbora prije 16 časova vremena napustio je i potpredsjednik SDS-a Mićo Mićić, koji je rekao da će se vratiti, ali to nije učinio do sada.