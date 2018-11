Bjelica: Priče o puču pokušaj Govedarice da zadrži poziciju u SDS-u

SOKOLAC - Potpredsjednik SDS-a Milovan Bjelica istakao da nije istina da je u SDS-u bilo pokušaja puča, kao i da je riječ o pokušaju lidera SDS-a Vukote Govedarice da "zadrži predsjedničko mjesto i pogazi sopstvene riječi da će ponuditi ostavku bilo da pobijedi, bilo da izgubi" na izborima.

"Nezgodno je nekoga nazivati pučistom, pobunjenikom, ali i govoriti da se nije nikada obraćao u parlamentu i tome slično, a ne pogledati sopstveno ponašanje i obraćanja", naveo je Bjelica u saopštenju.

On je naglasio da je tako shvatio i izjavu, kako je rekao, "predsjednika SDS-a u ostavci" Vukote Govedarice, u kojoj ljude koji se ne slažu sa njegovim idejama naziva pučistima, umjesto da gradi jedinstvo u stranci za šta je dobio podršku Glavnog odbora.

Bjelica je dodao da je za njega na istom fonu i izjava funkcionera te stranke Aleksandre Pandurević da je Dragomir Vasić ćutao u Narodnoj skupštini.

"Ćutanje, bez iznošenja stava i mišljenja, pa naglašavanje da eto sada govori o tome prvi put, pokazuje veliku dozu licemjerstva. Zašto nije o tome govorila prije izbora na organima stranke", upitao je Bjelica.

On tvrdi da skrivanje iza drugih političkih partija i njihovih lidera ne može biti prihvatljivo ponašanje za predsjednika SDS-a i navodi da češće komunikaciju sa predsjednikom stranke imaju ljudi iz PDP-a, nego funkcioneri stranke.

Bjelica je upitao ko je odgovoran što je SDS izgubio jedan kompenzacioni mandat, "koji je pripao pobjednicima izbora dok su u Savezu tražili preborajavnja i vajkali se na rezultate, iako su Evropa i svijet priznali rezultate".

Predsjednik Regionalnog odbora SDS-a Bjelica ocijenio je da je "bilo tužno gledati kako na Trgu Krajine od jednog građanina i ucvijeljenog roditelja, ali i dalje samo građanina ove republike, predsjednik državotvorne stranke kakva je SDS dobija riječ i daje mu se mandat".

On je dodao da to sebi neko ko želi da bude lider i ko je bio kandidat za predsjednika nije smio da dozvoli, te da to govori da je SDS propustio neke stvari i da je napravio određene greške "i da te greške sada živimo".

"Kako može biti riječi o puču ako se koriste demokratska sredstva da se promovišu svoje ideje i viđenja i da se te ideje na organima stranke provedu", upitao je Bjelica i dodao da je "svima jasno da to nije istina i da je ovo pokušaj da se zadrži predsjedničko mjesto i pogaze sopstvene riječi da će ponuditi ostavku bilo da pobijedi bilo da izgubi".

On smatra da je to suština svega što se sada dešava unutar SDS-a.

Bjelica je ocijenio da je vanredna Skupština i zakazivanje svih unutarstranačkih izbora jedini ispravan put SDS-a.

On je dodao da SDS mora ispravljati propuste ili će doživjeti sudbinu Demokratske stranke Srbije, te ocijenio da je ova stranka nalazi na nekoj vrsti raskršća.

Prema njegovom mišljenju, vanredna Skupština SDS-a odrediće šta će biti izbor unutarstranačke većine.

"Tada ćemo imati priliku da govorimo sve ono što neki nemaju hrabrosti da kažu javno ni u lice, već govore iza leđe, pišu transparente na ulici, ili onako provuku na društvenim mrežama u trenucima afekta skriveni iza tastature, kao i pojedini poslanici koji su se našli na listi SDS-a a nisu njeni članovi", ocijenio je Bjelica.

Bjelica podsjeća da je on pozvao da svi u stranci podnesu ostavke i pokažu odgovornost zbog lošeg izbornog rezultata.

On je istakao da se to trebalo učiniti mnogo ranije i da se nije smjelo dopustiti da Mladen Bosić ostaje na čelu stranke uprkos porazima na izborima.

Za Govedaricu, on je ocijenio da je hvale vrijedna njegova odluka da kao predsjednik stranke bude i kandidat za predsjednika, "što je vratilo poljuljano samopouzdanje članstva i simpatizera", dodajući da se, međutim, na kraju postavlja pitanje kompetentnosti da on uopšte bude predsjednik stranke.

Bjelica je istakao da sada u SDS nemaju komunikaciju stranačkog vrha sa rukovodstvom i bitnim političkim faktorima iz Srbije i upitao "kako sa takvom politikom dalje".

"Da li je normalna situacija da predsjednik najstarije političke partije u Republici Srpskoj bude kivan na Srbiju, na crkvene velikodostojnike i da ignoriše sve poruke koje dolaze sa tih adresa", upitao je Bjelica.

On je napomenuo da ne želi, niti mu je bila namjera, da vodi javnu polemiku u vezi sa dešavanjima u SDS-u, posebno kada je riječ o kolegama iz stranke.

Bjelica je naveo da se trudi da njegova obraćanja imaju jedan ton zajedništva, razgovora, pregovora, pa i lobiranja za neke poglede na politička dešavanja, ali i interese stranke.

On je dodao da je svoje ideje i prijedloge sam iznosio i na sjednicama organa stranke i javno, kako bi članstvu i simpatizerima stranke približio svoja razmišljanja i stavove i dobio povratnu informaciju o tim idejama i stavovima.