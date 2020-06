Bjelica Prutina: Pod znakom pitanja i 15. novembar kao izborni dan

Nadležne institucije u BiH moraju što prije da završe procedure u vezi sa usvajanjem budžeta institucija za ovu godinu, koja je i izborna. Svaki dan je bitan da bismo uspjeli da sve posložimo, jer rokovi teku, a svi moraju da budu svjesni da je, ako dođe do bilo kakvog zastoja, pod znakom pitanja i 15. novembar kao izborni dan.

Istakla je to za "Glas Srpske" predsjednica Centralne izborne komisije (CIK) BiH Vanja Bjelica Prutina nakon što je u četvrtak Savjet ministara BiH usvojio Nacrt budžeta institucija na nivou BiH za 2020. godinu, u kojem je ukalkulisano i 4,2 miliona maraka neophodnih za sprovođenje lokalnih izbora, a taj akt treba da prođe još i Predsjedništvo te Parlament BiH.

"Pozdravljamo usvajanje Nacrta budžeta u Savjetu ministara, jer je to jedan od koraka na tom putu i koristimo svaku priliku da apelujemo na nadležne da u što skorijem roku usvoje taj dokument i obezbijede sredstva za sprovođenje izbora. Očekujemo hitnost u daljem postupku", istakla je Bjelica Prutina.

Ona kaže da se mora požuriti sa procedurom, jer postoji mogućnost da izbori ne budu održani ni 15. novembra.

"S obzirom na to da budžet još nije usvojen, a da je već kraj šestog mjeseca, s obzirom i na to da nije poštovan rok iz Izbornog zakona prema kojem su sredstava za sprovođenje izbora morala biti obezbijeđena u roku od 15 dana od dana raspisivanja, a rok je istekao 22. maja, to je dovelo do toga da izbori ne mogu biti početkom oktobra već 15. novembra. Ako sada hitno ne budu obezbijeđena sredstva za sprovođenje izbora, pod znakom pitanja je i 15. novembar. Situacije je krajnje ozbiljna i nadam se da će nadležne institucije da to shvatiti i da će reagovati. Mi moramo raditi svoj posao i radimo ga, ali želimo i da drugi sarađuju sa nama", rekla je između ostalog bjelica Prutina.