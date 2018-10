Bjelica: Razgovarati sa svima zbog interesa građana

BANJALUKA - Član Glavnog odbora SDS-a Milovan Bjelica smatra da, zbog interesa svih stanovnika Republike Srpske, mora da postoji razgovor i neka vrsta saradnje sa svim političkim faktorima u Srpskoj, te ističe važnost zaštite vitalnog nacionalnog interesa i "odbrane Republike Srpske od napada iz Sarajeva".

"Naša težnja treba da bude ka ostvarenju demokratskih vrijednosti u koje uključujem slobodne i poštene izbore, objektivne i odgovorne medije, zagarantovanu bezbjednost, ali i slobodu govora, jednakost pred zakonom i socijalnu pravdu. Sve su to smjernice ka kojima treba da se krećemo i čemu da težimo. To je najbolji politički program i temelj opstanka Srpske i nas u njoj", rekao je Bjelica.

Navodeći da su "stari" članovi SDS-a "na udaru" ovih dana i da su se brojni "pozvani i nepozvani" odlučili da govore o njima, on podsjeća da je svoja razmišljanja uvijek javno iznosio i izražavao.

On je naglasio da je SDS demokratska i srpska stranka, te da zbog toga ima više mišljenja i struja, na šta se, kako kaže, teško navikavaju ljudi koji i dalje politiku posmatraju kroz jednopartijsko jednoumlje.

Bjelica smatra da svako ima pravo na lični stav i mišljenje i da to ne urušava partiju već je čini boljom i jačom, te jača unutrašnje demokratske kapacitete.

"Zbog toga je važno da i sada, kada su se nakon razočarenja zbog rezultata izbora, svi okomili na nas iz najveće i najstarije partije u Republici Srpskoj, ne napustimo taj naš princip i našu unutrašnju demokratiju i slobodu", poručio je Bjelica.

On smatra da nije dobro da se stvara atmosfera podjele i nesloge uvijek kada se izražava mišljenje koje ne predstavlja jednoumlje i da to odgovara onima koji ne žele da SDS opstane ili onima koji se raduju podjelama unutar srpskog naroda.

"Mora se uvažavati svaki pojedinac koji je unutar SDS-a dobio povjerenje građana, ne možemo da dopustimo da oni kojima građani vjeruju i koje su građani birali da ih predstavljaju, između ostalog i jer su dio SDS-a, budu zbog svog javno izrečenog mišljenja kinjeni i žigosani kao otpadnici", smatra Bjelica.

On kaže da sada oni koji gube dijele lekcije onima koji pobjeđuju iz izbora u izbore.

"Neko misli da ima pravo da govori Doboju, Tesliću, Bijeljini, Istočnom Sarajevu o organizovanju unutar stranke, a da ne pogleda sopstvene odbore i stanje u njima", naveo je Bjelica.

On ističe da je unutarstranačka borba potrebna i važna, ali da i tu postoje određena pravila, odnosno da treba da postoje obziri, da se kolege ne vrijeđaju, da se ne udara nisko i da se svemu ne daje ton ulice i rulje.

"Neće nam biti na ponos ni ova rasprava, kako god se završila, ukoliko ne počnemo da se više međusobno uvažavamo. Moramo da poštujemo stavove jedni drugih i kada se sa njima ne slažemo i da argumentima ubjeđujemo neistomišljenike u opravdanost našeg viđenja i planova", rekao je Bjelica.

On ukazuje na to da BiH nije slobodna zemlja, nego je pod protektoratom, te da u takvim okolnostima ne može organizovati izbore kako želi i da se do promjene izbornog zakona teško dolazi.

"Ne možemo zanemarivati sugestije sa mjesta na koja se pozivamo i sa kojih očekujemo podršku kada smo god u nekom problemu. Neozbiljno je, najblaže rečeno, od Srbije tražiti pomoć i moliti za zaštitu Dejtonskog sporazuma, a kada nam kažu kako bi mogli ojačati svoju poziciju, to zanemarivati jer nam se ne dopada ono što čujemo", kaže Bjelica.

Od nas zavisi, navodi Bjelica, do kada ćemo svake izbore posmatrati kao borbu na život ili smrt, umjesto kao nadmetanje ideja i planova, odnosno načina za njihovo sprovođenje.

Bjelica je najavio da će SDS u najskorije vrijeme imati Izbornu skupštinu, jer je Vukota Govedarca rekao da neće biti predsjednik stranke ni ako pobijedi, ni ako izgubi na izborima.

On ističe da ne može da dozvoli da svako kome padne na pamet dijeli lekcije SDS-u i govori mu o demokratičnosti, niti da njemu lično o lojalnosti govore oni koji su bili u sve i jednoj partiji u Srpskoj i čije je jedino načelo biti vlast.

"Za razliku od njih ja sam bio, ostao i biću dosljedan načelima SDS-a, poštujući stav većine i kada sa tim stavom nisam saglasan", poručio je Bjelica.

Bjelica kaže da je spreman da o svim pitanjima razgovara sa svim političkim činiocima u Srpskoj, te da bi bio srećan i ponosan kada bi u to ubijedio svoje partijske kolege i saradnike i kada bi ova ideja bila prihvaćena od većine unutar SDS-a.