Bjelica: SDS se nalazi u sudbonosnom trenutku

Pismo Bjelice prenosimo u potpunosti:

"Srpska demokratska stranka se nalazi u sudbonosnom trenutku. Nisam ovim rekao ništa novo. Međutim važno je da to kažem ja koji sam sa strankom prošao sve njene faze, sve uspone i padove, od osnivanja do danas. Mnogi sada govore o konsolidaciji, o sabornosti i okupljanju, ali ne govore oko čega je to okupljanje, šta su temlji i načela oko kojih treba da dođe do sabornosti.

Кonsolidacija može da počne tek kada se počne poštovati Statut, a potom Program stranke. Кada se unutar stranke bude jasno vidjela patriotska i demokratska orijentacija. Кada se bude manje pričalo o ministrima u Savjetu ministara od ministara u Vladi Republike Srpske. Tada će se novim i mladim ljudima jasno pokazati koji nivo vlasti nam je važniji. Onda neće biti moguće da neko članove SDS-a naziva Bakirovim Srbima ni u snu, a kamo li u prljavoj političkoj kampanji. Vlast nije važnija od interesa Republike Srpske, iako je politika između ostalog i borba za vlast.

Posebno mi moramo biti obazrivi da ne dopuštamo da nas usred političke borbe politički neistomišljenici guraju od naših sopstvenih programskih načela, proglašavajući ih svojim. Svjedoci smo da smo to dopustili, a rezultati izbora su pokazali da je naša politička ideja imala i ima smisla.

Mi možemo krenuti naprijed tek kada pojedinci prestanu da vrijeđaju neistomišljenike unutar stranke, ali i lidere i političare drugih političkih partija. Nikakva skrivanja iza saopštenja ili naručenih tekstova, nikakvo etiketiranje, analize i pozivi na sabornost i dogovor ne mogu da sakriju činjenicu da su Srpskoj demokratskoj stranci potrebne promjene.

Potrebno nam je mnogo novog i drugačijeg. O nekim stvarima sam pisao i govorio. Mislim da svi koji misle dobro Srpskoj žele jaku Srpsku demokratsku stranku. Mi smo stranka koja je nukleus demokratije u Srpskoj, sami tmi moramo da idemo u korak sa evropskim političkim partijama naše političke orijentacije. Da se povezujemo i da sarađujemo, donoseći kvalitetna rješenja i u naš politički život. Moramo imati saradnju i sa političkim partijama iz Srbije, jedino zajedno možemo voditi odgovornu i dugoročnu nacionalnu politiku. Saradnja sa Srpskom naprednom strankom i zvaničnim Beogradom mora biti naš prioritet prioriteta. Sada te saradnje nema. Takođe, odnos sa Srpskom pravoslavnom crkvom mora biti mnogo bolji i sadržajniji. To sada nije slučaj, predsjednik optužuje Crkvu, zamjera joj mješanje u politiku.

Ovih dana sam ponovo čitao pisma gospodina Ognjena Tadića, u kojima je dao dosta odličnih zapažanja i prijedloga. Neki od njegovih stavova su bili dijelom i protiv mene. U to vrijeme ja sam mu najviše zamjerao što to nije radio unutar stranke, što je sve iznosio u javnost.

Danas, sa iskustvom događaja iz prethodnih mjeseci i samovolje i rasula koje vlada prvo kod predsjednika stranke, a potom i u Sekretarijatu, jasno mi je da jedino javno iznošenje stavova ima neku šansu da dopre do ljudi koji ignorišu svaki stav i mišljenje koje im ne odgovara.

Mnogo toga je propušteno, ili urađeno pogrešno tokom kampanje. Međutim mi o tome ne govorimo jer vanrednu skupštinu ne želi da zakaže, a redovnu prekine. Sve ovo je pokazatelj nepoštovanja članova i simpatizera stranke. Jer kada se ovako odonose prema izabranim predstavnicima, čemu može da se nada član ili simpatizer?

Sekretarijat Srpske demokratske stranke ne radi svoj posao u skladu sa programom i statutom stranke. Sektor za politiku i medije nema dovoljno znanja i stručnosti da prati i razumije stvari koje su u interesu Republike Srpske, od normalne i prirodne političke borbe vlasti i opozicije. Odgovornost za ovo prije svega leži u predsjedniku stranke kao inokosnom organu, ali najodgovorniji po ovom pitanju je Sekretar stranke.

Pojedini novinari su još tokom kampanje ukazivali na slab ili nikakav odnos predsjednika stranke prema medijima. Govorili su o nedostupnosti za komentar, o tome i da kada ga dobiju da nema stav, ili da kaže da će se javiti kasnije. Dakle, sekretar stranke Igor Ostojić i Sektor za politiku i medije nije bio u stanju da pripremi predsjednika i ostale ograne stranke za kvalitetnu medijsku prezentaciju ni tokom kampanje, ali ni prije ni poslije nje.

Ništa bolji nisu bili ni u ovim dešavanjima unutar stranke. Кada je riječ o nedavno prekinutoj Skupštini stranke, oni ne samo da nisu poštovali statut da raspušten opštinski odbor ne znači i prestanak članstva u Skupštni stranke, nego nisu poštovali ni to da o tome mišljenje daje Statutarna komisija. Statutarnu komisiju da da mišljenje o članovima skupštine iz Čelinca, Bileće i Doboja, nisu ni pozvali na Skupštinu stranke. Pa kao da ni to nije dovoljno, pokušali su da mijenjaju delegate skupštine po sopstvenom nahođenju.

U prilog tvrdnji o lošem radu i javašluku u Sekretarijatu stranke govori i podatak da je Centralna izborna komisija zbog kršenja odredbi Zakona o finansiranju političkih stranaka novčano kaznila Srpsku demokratsku stranku sa 14 900 КM. Što je naveća novčana kazna izrečena nekoj političkoj partiji u čitavoj BiH.

Najuže rukovodstvo stranke ne zna hoćemo li imati kandidate i ko su kandidati na vanrednim lokalnim izborima u Trebinju, Doboju, Rudom i ostalim opštinama. Povh svega, gubimo odborničke većine i rasipa se članstvo. O svemu ovome mi ne razgovaramo, ne utvrđujemo činjenice i uzroke, ne pravimo planove kako probleme riješiti. Bavimo se jednim čovjekom, koji čitavu stranku drži kao taoca u svojoj igri predsjednikovanja.

A kada na to dodamo da predsjednik ne dozvoljava da se održi skupština i da se ni na jednom do sada održanom Predsjednišvu stranke, a od izbora je prošlo dva mjeseca, nije razgovaralo o finasijskoj situaciji u stranci, jasan je stepen krize koja vlada u stranci.

Pa kako onda ovim ljudima dozvoliti da provedu redovne izbore u stranci? Da li nakon svega treba dopustiti pojedincima da budu dio izbornog procesa? Ja mislim da bi tek to bio teg koji bi nas prikovao na dno.

Zato je potrebna vanredna Skupština. Da konačno sjedemo i razgovaramo o svim pitanjima koliko god ona bila teška i koliko god vremena bude potrebno da bi rasčistili sve ono što se godinama guralo pod tepih.

Srpska demokratska stranka će opstati jer je veća i značajnija od sve i jednog pojedinca koji je u njoj bio ili kroz nju prošao, a mi se sada borimo za to kakva će opstati, navodi Bjelica u pismu.

(NN/atvbl.com)