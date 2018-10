Bjelica: Veliki broj članova SDS-a za saradnju sa svim strankama

Veliki broj članova Glavnog odbora (GO) SDS-a, posebno sa područja Doboja, Bijeljine, Istočnog Sarajeva, Teslića i Zvornika, na sjednici u Banjaluci bio je za saradnju sa svim političkim partijama, uključujući i SNSD, izjavio je član GO SDS-a Milovan Bjelica.

Bjelica je rekao Srni da SDS do sada nije dobio zvaničnu ponudu ni od jedne političke partije.

"Vjerovatno se čekaju konačni rezultati izbora i očekujem da će pozivi uslijediti u narednom periodu", dodao je Bjelica.

On je podsjetio da su na jučerašnjoj sjednici GO doneseni zaključci o kojima se nije glasalo, niti su u potpunosti usaglašeni na Predsjedništvu stranke, već su samo saopšteni GO, ali da nijedan član nije bio protiv.

"Prema ovim zaključcima, potrebno je pripremiti analizu izbornih rezultata, organizovati unutarstranačke izbore, Predsjedništvo stranke treba da pripremi platformu za dalje djelovanje i da se ostavlja mogućnost za razgovor sa svim političkim partijama poslije objavljivanja zvaničnih rezultata", podsjetio je Bjelica.

On je ponovio svoj stav da je potreban razgovor sa svima, pa i sa SNSD-om kao najjačom političkom partijom, ako dođe zvaničan poziv za razgovor.

Predsjednik SDS-a Vukota Govedarica rekao je juče da GO SDS-a nije razgovarao o eventualnoj koaliciji sa SNSD-om, jer nije dobio nikakvu ponudu za pregovore o formiranju vlasti.