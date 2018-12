Bjelica: Vijećnici bez vijeća, delegati bez legitimiteta

BANJALUKA – Milovan Bjelica, potpredsjednik SDS je uputio otvoreno pismo javnosti u kojem je iznio svoje viđenje trenutne situacije u stranci i dešavanjima poslije izbora u BiH. Pismo prenosimo u cijelosti:

“Moju želju i odluku da se do Skupštine stranke sredinom mjeseca ne obraćam javnosti na ovaj način, prosto je promijenila potreba i želja da informišem članove i simpatizere ali i zainteresovanu javnost o dešavanjima unutar stranke, a u vezi ovjere kandidatskih listi za izbor delegata iz Republike Srpske u Dom naroda PSBiH i kandidatskih listi za izbor delegata u Vijeće naroda Republike Srpske.

Ova dešavanja mogu imati presudan značaj za rezultate unutarstranačkih izbora te shodno tome i za budućnost Srpske demokratske stranke. Smatram da je važno da javnost bude informisana, posebno kada otuđeno, najuže rukovodstvo stranke, odnosno uzak krug ljudi oko predsjednika i sam predsjednik obično nisu dostupni medijima, na pitanja nemaju komentar i stav, a i kada se jave, to je najčešće zakašnjela reakcija i stav koji im je serviran da bude njihov. Tako pojednici smatraju da je medijska zatvorenost i moratorijum na sve unutarstranačke teme način na koji može i treba da funkcioniše jedna demokratska politička partija.

Onaj kome nije jasno da je ovdje riječ o unutarstranačkoj borbi za poziciju, za očuvanje stranke i vraćanje na istinski demokratski i patriotski kurs sa kojeg je neki godinama guraju, žrtva je zablude i nasjeda na priču o “izdajnicima”, koju su naši politički oponenti koristili tokom protekle kampanje, ali i prije nje. Sada tu istu matricu na pojedine članove stranke primjenjuje predsjednik u ostavci i uzak krug ljudi koje on ucjenjuje ili mami nekim funkcijama unutar stranke i/ili Vijeća naroda Srpske i Doma naroda PSBiH.

To je usmjereno protiv mene i svih koji imaju svoje mišljenje i stav, a koji se razlikuje od stava predsjednika u ostavci.

Otuda i nazivi “pučisti” i izdajnici, kojima će kako rekoše “oni da vide leđa”.

Međutim ukoliko samo malo razmislimo jedina istina koju su izrekli je to gledanje u leđa. Oni u naša leđa gledaju na kraju svakih izbora, kada se objave rezultati, oni naša leđa gledaju jer onaj ko vodi i ide naprijed okrenut je leđima od sljedbenika. Sada vidimo da ima sljedbenika koji znaju da rade samo iza leđa, pa čak i onda kada zalutaju na čelo.

Tek onda je jasno zašto se liste Srpske demokratske stranke za delegate iz Republike Srpske u Dom naroda PSBiH i kandidatska lista za izbor delegata u Vijeće naroda Republike Srpske pravi bez saglasnosti organa stranke, bez mogućnosti predlaganja i zašto se ne poštuje zastupljenost svih izbornih jedinica.

Mi sada imamo samovolju predsjednika u ostavci, koji sprovodi osvetu nad članovima stranke iz izborih jednica 5, 6, i 8, odnosno Doboj, Bijeljina i Istočno Sarajevo.

Samovolja je opšta, a borbu da ostane na poziciji naziva opozicionarstvom, maskira frazama i ignorisanjem svih koji misle drugačije, svih koji imaju izborni rezutat. Dugogodišnje članove i funkconere želi da “isprati” iz stranke, na osnivače se ne obazire, a nove članove niti može niti zna da privuče.

Kada je u pitanju lista za izbor delegata iz Republike Srpske u Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH na kojoj je nosilac Mladen Bosić, organi stranke su jedino o njemu rapsravljali. Ostala imena, a tu su Branko Blanuša i Mladen Šumar uopšte nisu ni pominjana. Protiv ovih ljudi ja nemam ništa, međutim neki red se mora znati, a pravila koja smo zajedno usvojili moraju se poštovati.

Predsjednica Aktiva žena Srpske demokratske stranke Vesna Adamović, je samo par dana nakon izbora uputila pismo predsjedniku, predsjedniku Glavnog odbora i Generalnom sekretaru stranke u kojem je podnijela neopozivu ostavku na sve stranačke funkcije, a bila je član Glavnog odbora stranke, predsjednica Aktiva žena izborne jedinice 3 i predsjednica Aktiva žena Banje Luke.

“Kao čovjek sa dugogodišnjim radom i aktivizmom u stranci, kao čovjek koji je dao nesebičan i puni doprinos za moralno uzrastanje stranke, kao žena koja se borila za poštovanje jedinstva i sabornosti, poštovanja svakog člana pojedinačno, nadam se da ćete razumjeti moj čin. Ovo nije ishitrena odluka, već odluka koja je posljedica nečinjenja stranke i ponavljanja grešaka iz prošlosti.” – napisala je tada gospođa Adamović.

U međuvremenu tu je odluku promijenila, a stranka je valjda počela da “čini” onda kada se ona našla na listi za Vijeće naroda Republike Srpske, na listi poslanika Milana Tubina. Na toj listi je još i Aleksandra Pandurević. Ni o ovoj listi organi stranke nisu razgovarali.

Nevjerovatno zvuči da predsjednik stranke kakva je SDS želi da bude delegat u Vijeću naroda Republike Srpske. To mjesto sem finasijske koristi nema nikakvu političku težinu, to je uopšte prvi slučaj da predsjednik bilo koje partije želi u to vijeće. Pročitao sam poređenje da je to kao kada bi se neki načelnik opštine nakon prestanka mandata borio da bude predsjednik Mjesnog odbora stranke. Međutim to očigledno ne shvata čovjek koji ni sam ne zna kako je postao predsjednik stranke, pa uz sebe na listu za to isto vijeće vuče i Mladena Kajkuta, koji ni u opštem nezadovoljstvu sa vlašću u Banjoj Luci nije uspio da pomjeri stranku naprijed, nedovoljno aktivan i okretan, dopustio je da PDP preuzme glasače i u Banjoj Luci postane druga politička stranka.

Takođe, lažno se tvrdi da je Predsjedništvo Mladih Srpske demokratske stranke jednoglasno pozvalo predsjednicu Mladih SDS-a Ninu Bukejlović da podnese ostavku. Grupa mladih koja se sastala u Bijeljini navela je: “Zbog nanošenja štete ugledu Mladih SDS kao i samoj stranci djelovanjem u predizbornom periodu, zbog nepriličnog djelovanja nakon izbora, kao i nestatutarnog ponašanja Predsjedništvo Mladih SDS-a je jednoglasno izglasalo nepovjerenje predsjednici Mladih SDS Nini Bukejlović.”

Ono što ovdje nije poznato i što se skriva je to da je predsjednik Srpske demokratske stranke Vukota Govedarica ovjerio listu na kojoj se Nina Bukejlović izjasnila kao Bošnjakinja. Zamjenik predsjednika Mladih Srpske demokratske stranke Nikola Zlojutro se nije obazirao na upozorenja o posljedicama ovog čina na koje je ukazivao Darko Berjan predsjednik Aktiva mladih SDS iz Izborne jedinice 8.

Sve ovo još jasnije osvjetljava stanje u Srpskoj demokratskoj stranci i pokazuje koliko su nam prijeko potrebni unutarstranački izbori, a prije toga Skupština stranke na kojoj će kompletno rukovodstvo i predsjednik Govedarica podnijeti ostavke”.

Piše: Milovan Bjelica

Pismo Vesne Adamović upućeno Bjelici 09.10. 2018

Poštovani predsjedniče Srpske demokratske stranke, poštovani predsjedniče Glavnog odbora SDS, poštovani Generalni sekretare SDS,

Sa dubokom moralnom odgovornošću, u prvom redu prema sebi, a onda, naravno, i prema vama, obavještavam Vas da podnosim neopozivu ostavku na sljedeće funkcije u stranci:

- na mjesto predsjednice AŽ SDS RS

- na mjesto člana Glavnog odbora SDS RS

- na mjesto predsjednice AŽ IJ 3

- na mjesto predsjednice AŽ grada Banjaluka

Kao čovjek sa dugogodišnjim radom i aktivizmom u stranci, kao čovjek koji je dao nesebičan i puni doprinos za moralno uzrastanje stranke, kao žena koja se borila za poštovanje jedinstva i sabornosti, poštovanje svakog člana pojedinačno, nadam se da ćete razumjeti moj čin. Ovo nije ishitrena odluka, već odluka koja je posljedica nečinjena stranke, i ponavljanja grešaka iz prošlosti.

Stranka, koja je proklamisala borbu za bolju budućnost obrazom i poštenjem, na moju žalost, i žalost svih onih koji su vjerovali u to, pala je na ispitu. Nije se smjelo desiti iskustvo prošlosti, nisu se smjele zatvarati oči pred očiglednim pojedinačnim interesima (kako u Banjaluci, tako i u Republici Srpskoj) koji su nadvladali zajednički interes, i upravo doveli do rezultata koji je skandalozan.

Ja, sa dubokom tugom, konstatujem da ne mogu ići dalje u istoj koloni sa ljudima koji su dobili povjerenje na prevaru, na obmanu, na manipulaciju i na trgovinu.... a, vama, koji ćete u budućnosti donositi odluke, možda ovo moje pisanje bude nešto nad čim ćete se zamisliti, a možda bude samo jedno od mnogih u nizu koji su bili i prošli...

Želim vam svako dobro, da izgradite Srpsku demokratsku stranku onakvom kakva nam treba i kakvu ljudi širom RS žele da vide.

Ja još uvijek vjerujem da vi to možete, i da nećete više dozvoliti nedostojnim ljudima i u Banjaluci i šire da budu na mjestima odlučivanja.

Da Bog bude uz vas !

VESNA ADAMOVIĆ, član Srpske demokratske stranke

Banjaluka, 09.10.2018.