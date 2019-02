Bjelica najavio kandidaturu za predsjednika stranke

SOKOLAC - Potpredsjednik SDS-a Milovan Bjelica najavio je svoju kandidaturu za predsjednika SDS-a na predstojećim unutarstranačkim izborima.

Bjelica je rekao Srni da njegova odluka nije ishitrena, niti je plod trenutnog raspoloženja, već je uslijedila nakon što je duže vrijeme pratio razmišljanja i osluškivao stavove članova i simpatizera ove stranke.

On očekuje podršku članova SDS-a za svoje aktivnosti na sređivanju stanja u stranci, s obzirom da je jedan od ljudi sa najviše godina djelovanja u SDS-u.

"Situacija u SDS-u je teška, a nastala je kao posljedica nesaradnje predsjednika stranke /Vukote Govedarice/ sa članovima i opštinskim odborima, čime se gubi kvalitetna komunikacija sa bazom, od koje treba da potiču sve ideje i aktivnosti", rekao je Bjelica.

On smatra da se u SDS-u povlače loši potezi - pojedinci se isključuju iz stranke, raspuštaju se gradski i opštinski odbori i u povjereništva se dovode poslušnici i predsjedniku bliski ljudi, a ne biraju članovi koji imaju podršku članstva SDS-a.

Bjelica za svoju kandidaturu za predsjednika SDS-a očekuje podršku organa stranke, prije svega Opštinskog odbora SDS-a Sokolac, Gradskog odbora Istočno Sarajevo i Regionalnog odbora sarajevsko-romanijske regije, odnosno izborne jedinice osam.

"Vjerujem da ću dobiti podršku članstva i simpatizera stranke, jer postoji niz argumenata za to, a ako neko iznese jače argumente, sigurno ću ih uvažiti", rekao je Bjelica.

Obrazlažući zašto zaslužuje i očekuje podršku članova stranke, Bjelica navodi da će se zalagati da se SDS vrati poštivanju izbornih principa i da se drži Statuta i Programa.

"SDS mora postati rasadnik demokratske svijesti, kod članova i simpatizera mora promovisati političku toleranciju i sve učiniti da okupi što veći broj mladih, mora da spoji mladost i iskustvo, što interaktivno daje snagu političarima srednje generacije", rekao je Bjelica.

Da bi došlo do daljeg jačanja stranke, Bjelica smatra da SDS mora pozvati one koji su nepravedno odstranjeni iz njenih redova, one koji su nezadovoljni i koji su apstinirali od rada unutar partije.

On podsjeća da je održana samo jedna sjednica Predsjedništva SDS-a i da se već nekoliko mjeseci nisu sastali, tako da se nisu mogli zauzeti ni zajedničke stavove o bitnim pitanjima za stranku i birače.

Bjelica navodi da u stranci nisu donijeli odluku o imenovanjima kandidata za nedavne prijevremene izbore za načelnike i gradonačelnike, tamo gdje su raspušteni gradski i opštinski odbori SDS-a.

On navodi slučaj u Doboju gdje je Govedarica sam sebe imenovao za povjerenika i sam predložio kandidata za gradonačelnika koji je veoma kratko vrijeme bio član SDS-a, odnosno da je, prema informacijama pojedinih članova povjereništva, potpisao pristupnicu u novembru.

Bjelica dodaje da organi stranke nisu podržali kandidata PDP-a u Trebinju, kao i u ostalim opštinama, niti je SDS predložio svoje kandidate.