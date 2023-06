Blagoje Grahovac, general u penziji: Rusija će ostati zaglavljena u Ukrajini

O zajedničkoj politici SAD i EU, Srbiji kao poligonu ruske mitomanije, ratnim partijama i invaziji na Ukrajinu govori za "Oslobođenje" Blagoje Grahovac, general u penziji.

Šta za svaku od naših zemalja predstavlja najava Ursule fon der Lajen o novom pristupu zapadnom Balkanu? I šta se može izroditi iz ove ponude da se nađemo na pola puta?

GRAHOVAC: Izrodiće se dobro. Ako pogledamo unazad, Balkan je uvijek bio nevolja Evrope, gdje su se proizvodili problemi širih razmjera, evropskih, pa i svjetskih. Mislim da su političari i Evrope i Amerike shvatili da se mora promijeniti strategija o Balkanu. Ako pogledamo jednu naučnu studiju koju je Vatikan prije 15-20 godina finansirao, a koja kaže da Srbi i Hrvati imaju 98 posto istog, sličnog ili zajedničkog, postavlja se pitanje ko je toliko moćan da sa onih dva posto razlike odnose između ove dvije države i naroda drži na nivou bezobrazluka? Odgovor je jasan, to rade geopolitički igrači. Pošto su Amerika i Evropa shvatile da moraju izaći iz te geopolitičke igre, one će u budućnosti Balkan dovesti do toga da bude štit Evrope. A u tom štitu srpsko-hrvatsko i srpsko-albansko prijateljstvo će biti noseća greda.

Ovo sada djeluje futuristički, ali onome ko se ozbiljno bavi geopolitikom i geopolitičkim analizama nije teško zaključiti da će to tako biti. Nemam dilemu da će Berlinski proces i "Otvoreni Balkan" brzo postati, a već i sada su, koherentni, a oba ta projekta podržavaju i Evropa i Amerika. Sugerišem da države koje nisu ušle u "Otvoreni Balkan", a to su BiH, Crna Gora i Kosovo, što prije uđu u taj projekat i postanu aktivni učesnici, a ne posmatrači koje će preteći svaka pametna inicijativa. Nemam dilemu da će zapadni Balkan uskoro u nekom formatu postati vrlo blizak Evropskoj uniji i da će EU usisati ovaj prostor. To sam u knjizi "Tri cunamija: Evropa je ranjena" vrlo detaljno objasnio i ne bih promijenio niti jedan stav u toj knjizi.

Svjedočimo napetostima na sjeveru Kosova, a došlo je i do sukoba demonstranata i KFOR-a. Može li i hoće li dijalog zaustaviti nemire? Šta očekujete da će Vučić uraditi?

GRAHOVAC: To što Vučić pokreće vojsku ka Kosovu, komentarišem riječima: Tresla se gora, rodio se miš. Mi na ex-Yu prostoru imamo još veliki problem: ratne partije su vlast u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Tek nedavno se Slovenija oslobodila Janše, nedavno se Crna Gora oslobodila ratne partije - DPS-a. U Hrvatskoj HDZ vrlo lukavo nastavlja opasnu politiku Franje Tuđmana, imamo u BiH HDZ, SDA, imamo Dodika koji je malo komplikovaniji, teži i ostrašćeniji nego što je to bio Radovan Karadžić. Dodik vodi jednu kabadahijsku politiku, a nacionalno je ostrašćen kao što je bio i Karadžić. Imamo potom Socijalističku partiju Srbije, koju ja zovem nacističkom partijom, jer je to partija Slobodana Miloševića, imamo Vučićev SNS, koji je u suštini Srpska radikalna stranka Vojislava Šešelja, malo klonirana, ali ne mnogo. Imamo JUL Mire Marković u liku Vulina. Dakle, vuk dlaku mijenja, ali ćud ne. Sve tri te partije su daleko opasnije nego što je bio Milošević, jer podmuklije rade. Ratne partije nikad neće dozvoliti da se desi mir na našim prostorima, jer one vode rat u produženom trajanju, samo drugim sredstvima. Ali, mislim da i EU i SAD uočavaju da je ovo problem naroda i država zapadnog Balkana i da će polako jedna po jedna odlaziti. Što se tiče Kosova, imamo elementarno nerazumijevanje vlasti Srbije. Kosovo je država. Pet parametara određuje da je neki prostor država: teritorija, narod, granica, ustavnopravno uređenje i vlast. Na Kosovu sve to imamo već godinama.

Tragedije koje su potresle region natjerale su građane Srbije na reakcije i proteste protiv nasilja, a Vučić je uzvratio vlastitim mitingom. Jesu li ovo Vučićevi posljednji politički trzaji?

GRAHOVAC: Ja nemam dileme da su to posljednji politički trzaji očajnika, koji je proizveo ovakvo stanje u Srbiji i koji se očajnički bori da očuva golu vlast. Sve institucije su samo on. Svaka diktatorska vlast je u istoriji ljudskog društva završila na isti način. Završiće i on. Ima tu samo jedan problem, a to je da ne postoje u Srbiji alternativni politički subjekti koji realnije posmatraju problem Kosova.

Ne nazire se kraj rata u Ukrajini, koji je protresao gotovo cijeli svijet. Da li je na sceni kreiranje novog geopolitičkog poretka ili se pak radi o nečem drugom? Možemo li se nadati skorijem kraju rata?

GRAHOVAC: Pet dana nakon početka rusko-ukrajinskog rata sam rekao: ako Ukrajina izdrži 30 dana, epilog će biti da će Rusija doživjeti politički poraz, pravni, moralni, ekonomski i vojnički poraz. Ako ona izdrži 30 dana, Rusija će biti u Ukrajini zaglavljena decenijama. Ostajem pri tom stavu, Rusija će biti poražena. Rusija tradicionalno ima dvije doktrine, kako političke tako i vojničke. Prva je doktrina isturene odbrane, koja podrazumijeva proizvođenje problema izvan granica te zemlje, da se ne bi problem prelio u Rusiju. Ova doktrina je primijenjena i u Ukrajini. Da se završila invazija za pet do sedam dana, desio bi se problem i na našem prostoru. Ne zaboravimo da su Srbija i prostori gdje Srbi žive poligon ruske mitomanije. I onda na takvom prostoru nije teško proizvesti sukob. Pošto se nije ostvario njihov cilj, poraz je neminovan. Na našem prostoru se neće desiti oružani sukob. Pored građana Srbije, i građani Bosne i Hercegovine su shvatili da smo i prevareni, i zloupotrijebljeni, i osiromašeni, i osramoćeni. Vlasti BiH nisu nikakva garancija da neće biti rata. Garancija su građani, jer ne žele rat.

Amerika i Evropa će voditi zajedničku politiku, tako da dobri dani dolaze, ali imamo problem sistemske prirode koji se ogleda u tome da li su naša društva širom svijeta okrenuta čovjeku ili samo profitu. Neoliberalizam je najopakiji oblik fašizma, jer čovjek je najugroženiji kroz istoriju dosad, a ne zna od koga je ugrožen.

Može li nova vlada u BiH napraviti zaokret u politici i krenuti snažno ka EU i NATO-u?

GRAHOVAC: Godinama ističem da je klasno-socijalni ustanak naroda neminovan i da će se on desiti i u rejonu Sarajeva i u Tuzli, siguran sam u to, jer to su prostori koji su slobodarski okrenuti prema čovjeku - radniku, seljaku, vojniku, policajcu i penzioneru. To je školski primjer kako socijaldemokratija živi u BiH iako su je napale sile tajkunske, kriminalno-političke. Neće taj ustanak biti oružani, ali ako aktuelna vlast to prepozna, imaće budućnost i nešto će uraditi.

Ko će i može li iko zaustaviti Milorada Dodika i njemu slične? Kako suzbiti zaluđenost naših građana tuđim vođama kao što su Putin i Erdogan?

GRAHOVAC: Ako analizirate ko su prva šestorica ljudi koji su poslali čestitku Erdoganu, čistom autokrati, vidjećete da su to Viktor Orban, Milorad Dodik, Vučić, Putin... Znači, autokrata štiti autokratu. Banditsku politiku pojedinca nije teško zaustaviti. Godinama ističem odgovornost bošnjačkih političara iz okvira SDA zbog Dodikove politike. Niko mu nije davao vjetar u leđa kao Bakir Izetbegović. Dovoljno je bilo da on kaže kako je Republika Srpska genocidna tvorevina i Dodik se razmaše. Obraćam se predstavnicima Bošnjaka: Genocid u BiH je bio, to je faktičko stanje. Međutim, sadašnje generacije nisu za to odgovorne. Novim generacijama treba nova politika, a to je: Bosna i Hercegovina je dar svih građana, jer su od desetog vijeka sve bure i oluje prešle preko nje i ona je opstala. Može hiljade Dodika pričati šta hoće.

Objavljivanje ovog teksta je dijelom finansirano grantom Ministarstva spoljnih poslova Sjedinjenih Američkih Država (Department of State). Mišljenja, nalazi i zaključci koji su ovdje navedeni pripadaju autorima i ne odražavaju nužno mišljenja, nalaze i zaključke Ministarstva spoljnih poslova Sjedinjenih Američkih Država.