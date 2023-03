Blinken: Osmica, Tito i Stanković su ugrozili vladavinu prava i podrivali institucije BiH

NJUJORK - Ministarstvo trezora SAD stavilo je danas na crnu listu bivšeg direktora OSA-e Osmana Mehmedagića Osmicu, narkobosa Edina Gačanina Titu i Dragana Stankovića, direktora Uprave za geodetske poslove RS.

Nakon uvedenih sankcija na Twitteru se oglasio državni sekretar SAD Entoni Blinken .

"Danas smo sankcionisali tri osobe u Bosni i Hercegovini koje su ugrozile vladavinu prava, podrile institucije, opstruirale ili prijetile implementaciji Dejtonskog mirovnog sporazuma i materijalno doprinijele međunarodnoj proliferaciji nedozvoljenih droga", napisao je Blinken na Twitteru, piše Avaz.

We are designating three individuals in Bosnia and Herzegovina who have threatened the rule of law, undermined institutions, obstructed or threatened the implementation of the Dayton Peace Agreement, and materially contributed to the international proliferation of illicit drugs.