Blinken prozvao Dodika

VAŠINGTON - Entoni Blinken, američki državni sekretar, je na Twitteru komentarisao situaciju u BiH i spomenuo Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske.

"Napadi Milorada Dodika na osnovna prava i slobode u Republici Srpskoj pokazuju da je na autoritarnom putu predsjednika Putina. Stejt department, kojeg zastupa ambasador Majkl Marfi, nastavlja da se zalaže za demokratsku i prosperitetnu budućnost koju svi građani Bosne i Hercegovine zaslužuju", napisao je Blinken.

Milorad Dodik’s attacks on basic rights and freedoms in Republika Srpska show he is on President Putin’s authoritarian path. @StateDept, represented by Amb. Murphy, continues to advocate for the democratic and prosperous future that all citizens of Bosnia and Herzegovina deserve.