Bojan Kresojević: Zalagaću se za očuvanje porodice i veća prava radnika

BANJALUKA - Neko ko ima svoje viđenje šta nije dobro društvo ima dvije opcije, jedna je da se uključi i da svoj maksimum da to promijeni, a druga je da ćuti.

Smatram da je za mladog čovjeka neprihvatljivo da ćuti i zato sam priliku da budem gradski menadžer, a sada i kandidat za poslanika, objeručke prihvatio, rekao je u intervjuu za "Nezavisne" Bojan Kresojević, gradski menadžer i kandidat PDP-a za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Kresojević je na mjesto gradskog menadžer došao prije nešto više od godinu dana, i to kao jedan od najuspješnijih studenata Ekonomskog fakulteta, a kako bi marljivim radom doprinio funkcionisanju grada.

NN: Možemo reći da su Vaši uspjesi tokom školovanja doveli do toga da danas obavljate zahtjevnu funkciju gradskog menadžera. Koliko je bio težak taj put i čime ste se vodili?

KRESOJEVIĆ: Zaista, na samom početku obrazovanja, ali i karijere nisam zamišljao da ću sa 28 godina biti menadžer najvećeg grada u Republici Srpskoj. Ipak, svaki dan sam se trudio da očekujem mnogo, a da radim više od toga što očekujem. U okviru svog obrazovanja i rada zaključio sam da su dvije stvari najvažnije, i to naučiti kako se prilagođavati, učiti i kako ostvarivati rezultate. Naravno da je odličan uspjeh na fakultetu bio najveća referenca da postanem gradski menadžer, ali treba biti realan i reći da to samo po sebi nije dovoljno. No, kad se doda sposobnost učenja i prilagođavanju na nove okolnosti, i ostvarivanje ciljeva, onda se dobije jedan zapažen rezultat. Zadovoljan sam što sam do ove pozicije prošao put s mnogo napora. Jer, kada prođete taj put najsrećniji ste kada vidite da ste ostvarili dobar rezultat.

NN: Kandidat ste PDP-a za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Kako ste se odlučili na ovaj korak i šta je uticalo da uđete u političke vode?

KRESOJEVIĆ: Na prvoj godini fakulteta sam spoznao da je donošenje odluka na nivou Vlade i Narodne skupštine mjesto gdje se realna znanja mogu najviše iskoristiti, odnosno gdje se mogu ostvariti najbolji rezultati za društvo, i to je moja inspiracija za ovo što radim kao gradski menadžer, kao i za kandidaturu za narodnog poslanika. Iako je ovo vrlo zahtjevan posao, često me pitaju kako sam se odlučio za ulazak u politiku, a ja mogu odgovoriti samo jedno: neko ko ima viđenje šta nije dobro društvo, ima dvije opcije, jedna je da se uključi i da svoj maksimum da to promijeni, a druga je da ćuti. Smatram da je za mladog čovjeka neprihvatljivo da ćuti i zato sam priliku da budem gradski menadžer, a sada i kandidat za poslanika objeručke prihvatio.

NN: Koje ste ciljeve postavili pred sebe te za šta ćete se zalagati ukoliko postanete narodni poslanik?

KRESOJEVIĆ: U politiku ulazim kao mlad, ali ostvaren čovjek, u poslovnom, ali i egzistencijalnom smislu, i to kao ekonomista, koji će se, prije svega, zalagati za ekonomske teme. Na ovom putu sam shvatio da u politici nedostaje dostojanstva kod ljudi koji se time bave i želim biti protivteža tome. Jedna od osnovnih vrijednosti za koju ću se boriti je očuvanje porodice i zato ću se zalagati za osnivanje fonda za očuvanje porodice. Ovaj fond bi trebalo da obezbijedi podršku za natalitetnu politiku, odnosno da se omogući neograničen broj vantjelesnih oplodnji finansiranih od strane države, odnosno ovog fonda. Osim toga, fond bi trebalo da podrži isplatu alimentacija majkama prije nego što ih one naplate od očeva svoje djece. Zatim, zalagaću se za uvođenje reda i dostojanstva na tržištu rada, a to znači potpuno eliminisanje sive ekonomije, odnosno da se plata u cijelosti isplaćuje na račun. Ovo se može realizovati jednostavno, a to znači da će oporezivanje ekstradobiti omogućiti smanjivanje poreza i doprinosa na platu, tj. da bi neko izvukao ekstradobit koju bi isplatio u kovertu, to mu više neće biti interesantno, jer će biti mnogo više oporezovano. To je nešto što odražava dostojanstvo radnika. Treća stvar za koju ću se zalagati, uzevši u obzir da smo mi poljoprivredna zemlja s najviše obradivog zemljišta po glavi stanovnika u Evropi, a da četiri puta više uvozimo mesa nego što izvozimo, što opet govori da su prethodne vlade klasičan primjer lošeg đaka, zalagaću se da se to promijeni, da se podsticaji za poljoprivredu na adekvatan način raspodjeljuju i finansijski uvećaju za tri puta. Mi smo zemlja s prirodnim resursima, kao što su šume, zatim proizvodimo mnogo električne energije... Zalagaću se za očuvanje prirodnih resursa, poput Ljubije, i kompanija poput "Alumine", te da električnu energiju koju proizvodimo izvezemo u inostranstvo po većim cijenama, a to je u ovim momentima 100 miliona KM, koliko je trenutno "Elektroprivreda" ostvarila dodatne dobiti, a sve kako bi naši građani imali direktnu korist od toga. Peti cilj za koji ću se zalagati je ekonomski razvoj, odnosno da država obezbijedi infrastrukturu i izgradi poslovne zone te da se domaćinski odnosimo prema radnim mjestima, odnosno da se pruži šansa domaćim i stranim investitorima koji su opredijeljeni da ovdje otvore svoje firme.

NN: Šta biste poručili mladim ljudima koji su na životnoj prekretnici, odnosno koji tek upisuju fakultet ili koji planiraju otići iz ove zemlje? Da li treba da ostanu ovdje i izbore se za bolje društvo i uslove života kroz političko angažovanje?

KRESOJEVIĆ: Trudim se da sve što radim bude iskreno i onako kako ja doživljavam, i možda je floskula da mladi treba da budu uključeni u politiku, zbog čega ih i neću pozvati, ali je važno da mladi shvate značaj politike, odnosno da je važno da budu direktno uključeni ili da shvate da se njih pita, jer se radi o njihovoj budućnosti. Ipak, bitno je da ne zaborave da, ako se oni ne bave politikom, ona će se baviti njima, a bavljenje politikom znači ili direktna uključenost u političku organizaciju ili da učestvuju u donošenju odluka na izborima.