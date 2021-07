Bolnica u Bihaću se zadužuje da bi izbjegla bankrot

BIHAĆ - Kantonalna bolnica u Bihaću posegnuće i ove godine za kreditnim zaduženjem od dva miliona maraka kako bi se izbjegao bankrot i omogućilo normalno funkcionisanje ove zdravstvene ustanove.

Za pomenuto zaduženje Vlada USK je dala saglasnost ne nedavno održanoj sjednici, a očekuje se i zeleno svjetlo Skupštine USK, koja će uskoro o tome odlučivati.

U rukovodstvu Kantonalne bolnice ističu kako se radi o redovnoj praksi zaduživanja, koja se realizuje svake godine, a kredit se uzima na period od 12 mjeseci.

Ova zdravstvena ustanova se već nekoliko mjeseci nalazi u velikim problemima nakon što joj je u nekoliko navrata bio blokiran žiro račun zbog tužbe dobavljača medicinske opreme koji zahtijeva naplatu zaostalih dugovanja.

Direktor Kantonalne bolnice Hajrudin Havić ističe kako se radi o dugu koji iznosi tri miliona maraka s uračunatim kamatama.

"Odranije plaćamo i druga dugovanja naslijeđena iz ranijih godina, i to samo kamate, tako da nam sve to stvara ogromne poteškoće u poslovanju", kaže Havić.

Svake godine bolnica posluje s velikim gubicima, a najveći problem im je veliki broj neosiguranih lica na području Unsko-sanskog kantona. Evidencije pokazuju da na području ovog kantona, od ukupnog broja stanovnika, ima oko trideset posto neosiguranih lica, od čega je veliki broj njih u stanju zdravstvene i socijalne potrebe.

"Iako se u zakonskim rješenjima navodi da se prava neosiguranih osoba finansiraju iz budžeta kantona ili općina, to niko ne čini. Znači, troškovi liječenja takvih osoba padaju isključivo na bolnicu, a kasnije ih je nemoguće naplatiti", kažu u ovoj ustanovi.

Višegodišnje akumuliranje troškova u proteklim godinama rezultiralo je nemogućnošću da se izmiruju dugovi prema dobavljačima, kao i tekući troškovi poslovanja. Sve je to dovodi do blokada računa i prinudnih naplata, a takve situacije rješavaju se pozajmicama ili kreditima, pa su se godinama akumulirala dugovanja ove ustanove, koja sada iznose preko 12,5 miliona maraka. Dodatni problem predstavlja to što bolnica i dalje radi sa smanjenim kapacitetima, s obzirom na to da još nisu obnovljeni svi odjeli te zdravstvene ustanove stradali u velikom požaru koji se dogodio prije sedam godina.