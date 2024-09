Boran Bosančić: Cijene parkinga se vraćaju na staro

BANJALUKA - Predsjednik Gradskog odbora Demokratskog saveza – Demos Banjaluka, Boran Bosančić izrazio je zadovoljstvo što je Ustavni sud Republike Srpske, prihvatio njegovu inicijativu za ocjenu ustavnosti i zakonitosti i stavio van snage Pravilnika na osnovu kojeg je poskupio parking u Banjaluci.

Bosančić je istakao da kada ova odluka bude objavljena u Službenom glasniku, da će se cijene pakringa u Banjaluci morati vratiti na staru cijenu, a to je 0,50 KM u drugoj, te 1 KM u prvoj i nultoj zoni.

"Mi smatramo da je ova odluka važna jer će važiti stari pravilnik, a to znači da će za građane biti smanjeno plaćanje parkinga u gradu", rekao je Bosančić i dodao da to znači da će građani koji plaćaju parging u gradu godišnje uštediti od 300 do 350 KM.

" Ovdje se ne radi o dnevno-političkim prepucavanjima, htjeli smo da ukažemo na nezakonitost", poručio je Bosančić.

Bosančić je pojasnio da je Demos i ranije ukazivao da navedeni Pravilnik nije donesen u skladu sa zakonom i da nisu ispoštovane sve predviđene procedure, što je konačno potvrdio i Ustavni sud, i naglasio da je on inicijativu za ocjenu ustavnosti i zakonitiosti podnio još u oktobru prošle godine.

"Ja sam ukazivao, još kada je navedeni Pravilnik donesen, da taj akt nije donesen u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima gdje je jasno rečeno da cijenu komunalne usluge utvrđuje davalac usluge, a saglasnost daje nadležni organ jedinice lokalne samouprave, dok je Zakonom o lokalnoj saopuravi jasno precizirano da saglasnost na cijenu komunalne usluge daje Skupština grada", rekao je Bosančić i naveo da Skupština grada Banjaluka nikada nije razmatrala navedeni Pravilnik koji je samostalno donio gradonačlenik.

On je naveo da je Demos ovom pitanju, kao i u drugim slučajevima, pristupao odgovorno i sa stanovišta struke, a ne iz dnevnoplitičkih potreba.

"U narednom periodu je potrebno donijeti sveobuhvatnu saobraćajnu studiju koja treba da definiše pitanje saobraćajne gužve u gradu", rekao je Bosančić.

On je dodao da Demos predlaže da se izgrade četiri velike javne garaže na području grada Banjaluke koje bi omogućile bezbjedno parkiranje automobila i to bi, na određeni način, rasteretilo saobraćajne gužve.

"Pitanje parkinga i izgradnja javnih garaža predstavlja jedno od životnih pitanja grada u naredne četiri godine", rekao je Bosančić i doda da će se Demos zalagati za to rješenje.

On je istakao da je neophodno bolje planiranje, te da struka na funkcionalniji način definiše pitanje urbanizacije, gradnje i zelenih površina u gradu Banjaluka i da to treba da se uradi bez uticaja politike.

