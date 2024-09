Boran Bosančić: Dosta je bilo svađa, vrijeme je za ideje i projekte

Na našoj listi se nalazi 35 kandidata raznih profila, koji su dokazani u svojim poljima djelovanja, i vjerujem da možemo iz istog razloga dobiti podršku građana. Mi spadamo u grupu ljudi koja traži kompromise i koja može razgovarati sa svim političkim akterima na političkoj sceni Banjaluke, rekao je u intervjuu za "Nezavisne" Boran Bosančić, nosilac liste Demosa za Skupštinu grada.

NN: Nosilac ste liste Demosa u Banjaluci na predstojećim izborima. Za šta ćete se zalagati kako bi se poboljšao život građana Banjaluke?

BOSANČIĆ: Ima već godinu dana kako je Demos izašao sa svojim realnim politikama, koje su na neki način platforma i osnova za lokalne izbore. Ono za šta ćemo se mi zalagati je više sredstava za modernizaciju putne infrastrukture.

Mi smo predložili plan da se svake godine asfaltira 50 km makadamskih puteva, te da se izdvoji pet miliona KM godišnje, tj. ukupno 200 km asfalta za četiri godine, što bi iznosilo 20 miliona KM.

Na taj način bismo došli do rješenja i završetka putne infrastrukture kada su u pitanju prigradska mjesta i sela, a imajući u vidu da u prethodne četiri godine nije dovoljno ulagano u putnu infrastrukturu i da to pitanje, odnosno put i voda, ne treba da bude političko, već osnovno životno pitanje.

Takođe, predlažemo da se napokon završi vodosnabdijevanje svih područja te ćemo tražiti veća sredstva u Skupštini grada, ukoliko dobijemo politički kapacitet. Mi smo prvi ukazali da su cijene subvencija za privatne vrtiće nedovoljne, a tada su bile 100 KM.

Mnogo djece se ne upisuje u gradske vrtiće, dok privatni često podižu cijene usluge, tako da su građani oštećeni.

Prvi smo rekli da to nije dovoljno i tražimo povećanje subvencije od strane grada za privatne vrtiće. Ta mjera je kratkoročno donesena, ali to nije dovoljno. Podržavamo što je došlo do povećanja subvencija, međutim treba se ući u sistemska rješenja, a to je gradnja novih gradskih vrtića.

Prijedlog je da se u OŠ "Milan Rakić" u Novoseliji gradi novi vrtić, odnosno da se u postojećem školskom objektu adaptira prostor, što je prihvaćeno, i vjerujem da ćemo uskoro imati prostor za jedan broj mališana koji će tu da borave.

Međutim, u naredne četiri godine se mora intenzivnije i hrabrije raditi na tom polju, te ulagati veća sredstva, tako što bismo dosta gradskih prostora adaptirali i tu gradili nove vrtiće.

Kad su u pitanju naši prijedlozi, tu je i kultura dostupna svima. Mnogi domovi ili ljetne pozornice, kao što smo predložili lokaciju kina "Kozare", mogu biti ljetna kulturna scena.

Grad je uredio taj park, tako da vjerujem da će to biti iskorak. Vrijeme je da Banjaluka dobije koncertnu dvoranu, kao i objekte sportskog sadržaja, koje trenutno nema, tako da su to sve teme koje ćemo predlagati.

Tu je i energetska efikasnost, a smatramo da, kad su i pitanju fasade i krovovi starijih zgrada, i tu treba da se ide hrabrije. Već postoje određeni projekti evropskih sredstava, a vjerujem da bi određena jedinica pri Gradskoj upravi mogla brže i efikasnije da radi, u dogovoru sa ZEV.

Kada je u pitanju boračka populacija, treba razmišljati kako da se njima izađe u susret preko grada, u vidu subvencija, npr. preko "Toplane", "Vodovoda" ili električne energije, a u zavisnosti od zakonskih mogućnosti.

Smatramo da grijanje može da bude bolje, ali i jeftinije, jer je niža i cijena nekih energenata. To su neke osnovne politike Demosa, koje vjerujem da će naići na podršku, ali i neke koje su do sada proklamovane. Osim toga, predlažemo da se u Banjaluci izgrade četiri nove javne garaže. Jedna bi bila na području Borika, a prijedlog je da jedna bude kod bivše zgrade "Vodovoda", kao i u Lazarevu, a takođe i jedna za Obilićevo i Starčevicu. O lokacijama može da se razgovara. Mora da se radi i na kvalitetu gradskog prevoza, koji trenutno nije zadovoljavajućeg kvaliteta, autobusi su stari, te kasne.

Zato imamo gradske gužve. Dobre su mjere koje je u prethodnom periodu realizovao grad Banjaluka, a koje se odnose na besplatne karte, ali bi trebalo ići korak dalje. Smatram da bi trebalo obezbijediti besplatne mjesečne karte za đake osnovnih i srednjih škola. Mislim da grad Banjaluka ima sredstva i da možemo to isfinansirati. Takođe, uradićemo sve da se izgradi kolektor na rijeci Vrbas.

NN: Spomenuli ste nekoliko projekata, no šta je prioritet?

BOSANČIĆ: Naš politički kapacitet, a s obzirom na broj mandata koje očekujemo u Skupštini grada, ne može biti dovoljan da izguramo taj veliki, centralni projekat, koji je vezan za interes Banjaluke, ali možda bi dva najznačajnija projekta bila saobraćajna infrastruktura i garaže. Za to ćemo se i boriti.

NN: Zbog čega građani Banjaluke treba da vam vjeruju i glasaju za Demos?

BOSANČIĆ: Mi imamo realne politike, ponašamo se kao ozbiljni i odgovorni ljudi. Na našoj listi se nalazi 35 kandidata raznih profila, koji su dokazani u svojim poljima djelovanja, i vjerujem da možemo iz istog razloga dobiti podršku građana. Mi spadamo u grupu ljudi koja traži kompromise i koja može razgovarati sa svim političkim akterima na političkoj sceni Banjaluke.

Smatramo da je u prethodne četiri godine bilo mnogo svađa, dok su građani ispaštali. Gledali smo crno-bijeli film, sukob dvije političke grupacije, ali je vrijeme da ne gledamo taj film, već da se takmičimo u nekim idejama i prijedlozima, i da to interesuje našu javnost.

Odnos odbornika postojećeg saziva Skupštine grada je bio krajnje neozbiljan, bez obzira na to iz kojih političkih partija dolazili.

Nisu prisustvovali sjednicama, bilo je otkazivanja, a to ne priliči gradu kao što je Banjaluka, tako da vjerujem da ćemo iz tog razloga dobiti podršku.

Takođe, želimo da, kada su u pitanju regulacioni planovi i zamjena zemljišta, i sve stvari koje mogu biti podložne borbama krupnog kapitala i interesa, budu dostupniji javnosti.

Želimo da se regulacioni plan pravi u skladu sa potrebama građana, a ne sa potrebama i željama investitora, što je slučaj već dugo godina, a posebno prethodne četiri.

Naravno da ne želimo zaustaviti razvoj Banjaluke, ali ukoliko se radi stambena zgrada, bitno je da se vodi računa o njenoj spratnosti i infrastrukturi koja je neophodna za funkcionisanje tog životnog prostora.

U Banjaluci imamo naselja gdje su desetine zgrade, a gdje nemate nijedno drvo. Mora da bude više zelenila i zelenih oaza, iako to nije lako.

Gradovi se razvijaju, kapital ima svoje interese, a te investicije pune budžet, no moramo voditi računa o osnovnim potrebama građana, i na kraju krajeva, da se u svakom naselju planiraju adekvatno dječje igralište, zelena površina, gdje će djeca imati uslove da žive, borave, a ne da vrijeme provode na parkingu ili zoni koja može da bude nebezbjedna.

NN: Koja su Vaša očekivanja, tj. koliko planirate da imate odbornika u Skupštini grada Banjaluka?

BOSANČIĆ: Prevashodno, mi smo politička stranka koja očekuje tri odbornika u Skupštini grada.

Bitno je naglasiti da naš posao, gdje smo svakodnevno na terenu, neće stati u septembru.

Demos ga nastavlja odmah 20. oktobra, kad se izbori, na neki način, završe. Zato pozivam građane da nas podrže, jer smo mi politička opcija koja ima zaista ozbiljne ljude.

Mislim da nismo imali neke ozbiljnije probleme za koje bi nas birači kaznili. Pozivam građane Banjaluke da nas podrže, jer vjerujem da ćemo to sigurno opravdati u naredne četiri godine.

