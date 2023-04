Borci traže izjašnjenje o Milanovićevoj podjeli odlikovanja HVO u Derventi

DERVENTA - Radan Ostojić, predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske (BORS), potvrdio je, nakon današnje sjednice Predsjedništva BORS-a, da ova organizacija traži objašnjenja u vezi sa dolaskom predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića u Derventu i uručenju odlikovanja 103. brigadi Hrvatskog vijeća odbrane (HVO).

"Sjednica Predsjedništva odnosila se na događaj u Derventi, u vezi sa posjetom predsjednika Republike Hrvatske, kao i ono što je uslijedilo. Mi smo donijeli zaključak da nismo zadovoljni razrjašnjenjem situacije, smatramo to sramotom i za žrtve i za nas koji smo se borili za Srpsku, i za čitavu Srpsku jer to što se desilo obesmišljava našu borbu", rekao je Ostojić za "Nezavisne novine", nakon sjednice održane u Derventi.

Apsurd je, dodao je, to što je dozvoljeno predsjedniku Hrvatske da na teritoriji Srpske odlikuje pripadnike 103. brigadi Hrvatskog vijeća odbrane, baš one brigade koja je počinila gnusne zločine na teritoriji Dervente i Broda.

"Donijeli smo zaključak da insistiramo i tražimo odgovor i razjašnjenje čitave situacije u smislu da nam neko kaže ko je ovo dozvolio, ko je dozvolio uručenje odlikovanja i taj mora da snosi posljedice, ako je neko dozvolio. Ako niko nije znao, ako je hrvatski predsjednik to samovoljno uradio, mi smo rekli da je on za nas Persona non grata na teritoriji Republike Srpske, ali tražimo od najviših nadležnih institucija Srpske i nosilaca funkcija u tim institucijama da to javno osude i da se kaže predjedniku Hrvatske da to ne može da radi na teritoriji Srpske", naglasio je Ostojić.

Istakao je da borci na ovom neće stati, već će u toku ovog mjeseca ponovo imati sjednicu Predsjedništva i vjerovatno i drugih organa, na kojoj će se analizirati šta je povodom ovog pitanja urađeno i šta će dalje preduzimati.

Dodao je da je dijelu sjednice prisustvovao i ministar za rad i boračko-invalidsku zaštitu Danijel Egić, ali je zbog obaveza morao napustiti sjednicu.