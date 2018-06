Borci u četvrtak blokiraju FBiH?

SARAJEVO - Demobilisani borci Armije RBiH i HVO-a u četvrtak će najvjerovatnije blokirati saobraćajnice u FBiH zbog toga što se federalni Predstavnički dom oglušio o njihov zahtjev da se dogovori zakazivanje sjednice ovog doma do sutra u 12 sati.

"Mi ćemo u četvrtak izaći na ulice ukoliko Predstavnički dom FBiH ne zakaže sjednicu na kojoj će razmotriti naše zahtjeve, a to je oduzimanje prava za 300.000 lažnih boraca, prestanak finansiranja udruženja iz budžeta FBiH, donošenje jedinstvenog registra boraca, te borački dodatak", kazao je Nazil Velić, predstavnik Udruženja zaboravljenih boraca Armije RBiH i jedan od članova pregovaračkog tima.

Tvrdi da je Predstavnički dom sam sebe slagao i da su imali mjesec dana roka da zakažu sjednicu.

"Znamo da je to njima teško jer valja se suočiti sa tolikim kriminalom u boračkom resoru. Neko za to mora odgovarati, a oni nas zavlače kako bi dogurali do godišnjih odmora i onda nikom ništa. E, neće tako moći! Izlazimo na ulice i sve ćemo blokirati", kazao je Velić.

Mladen Bošković, dopredsjedavajući Predstavničkog doma FBiH, rekao je danas "Nezavisnim" da je nemoguće zakazati sjednicu bez materijala.

"Ne postoji poslovnička mogućnost da zakažemo sjednicu bez materijala. Znam da nam je rok bio mjesec dana, ali nismo dobili materijal", kazao je Bošković.