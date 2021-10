Bore se za glasove kao da su izbori sutra

BANJALUKA, SARAJEVO - Iako nas od predstojećih opštih izbora dijeli još godinu dana, situacija je na terenu, ali i na društvenim mrežama, toliko uzavrela da se stiče utisak kao da će birališta biti otvorena sutra.

Svakodnevna prepucavanja među političkim akterima, kako u Republici Srpskoj, tako i u Federaciji BiH, ali i dva protesta u jednom danu - u Banjaluci i Bijeljini, dokaz su, tvrde upućeni, da je borba za glasove uveliko počela. Štaviše, u političkim krugovima već se zbijaju redovi i pažljivo biraju kandidati, čija imena opozicija u Srpskoj još nije objelodanila, a kada je o vladajućima riječ, sasvim sigurno je da će ime lidera SNSD-a Milorada Dodika biti na glasačkim listićima.

On je, naime, nedavno najavio da će se kandidovati, te naglasio da ne gubi izbore. S druge strane, podsjetimo, i opozicija u Srpskoj je i te kako optimistična, o čemu svjedoče i njihove izjave sa mitinga održanog na Trgu Krajine u Banjaluci, odakle su poručili da u oktobru 2022. idu na pobjedu.

Pritom, postavlja se pitanje koliko je plodonosno pokušavati uticati na svijest birača 12 mjeseci pred izborni dan. Naime, neki analitičari podsjećaju da građani imaju kratko sjećanje, ali je, istina, dobar dio njih već opredijeljen, bar kad je riječ o onim koji izlaze na izbore. Oni koji ne izlaze na izbore, ističu naši sagovornici, predstavljaju bazen koji bi mogao donijeti određene promjene.

Tanja Topić, politički analitičar, naglašava da smo, definitivno, već u izbornoj kampanji, te da je većina događaja koje organizuju političke partije, u smislu mobilizacije članstva, ali i motivisanja građana za izbore koji tek predstoje.

"Taj osjećaj pregrijane, usijane atmosfere govori u prilog tome koliko će svakoj političkoj partiji biti važni izborni rezultati, odnosno ono što će se dešavati za godinu dana", navela je Topićeva za "Nezavisne novine".

Adnan Huskić, politički analitičar, smatra da borba za glasove uopšte nije ni prestajala.

"Već duže vrijeme imamo kontinuiranu kampanju, što je direktan rezultat nepostojanja bilo čega drugog čega bi se, prevashodno vlast, mogla uhvatiti, odnosno nema uspješnih stvari o kojim bi se moglo pričati. To je jedno. A drugo, nikada nemojte zaboraviti koliko je vrijedan dobitak u ovoj igri. Ovdje odlazak sa vlasti podrazumijeva odlazak iz balončića koji vas čuva od svega i koji sve kontroliše", rekao je Huskić za "Nezavisne novine".

Podsjetimo, iako je do izbora u BiH ostalo godinu dana, pitanje koje se sve češće postavlja je da li će tih izbora biti s obzirom na to da je izvjesno da budžet za 2022. godinu neće biti usvojen niti će doći do izmjena Izbornog zakona BiH, bez čega, po mišljenju HDZ-a, ne postoje uslovi za organizaciju opštih izbora.

Istovremeno, u Republici Srpskoj u nezvaničnim krugovima sve više se priča da ona sama treba da sprovede izbore i to za Narodnu skupštinu Republike Srpske i predsjednika Republike Srpske, što joj, kako neki tvrde, omogućava Izborni zakon Republike Srpske.