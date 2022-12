Borel: Budućnost BiH u EU, raduje me podrška Evropskog savjeta

BRISEL - Visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbijednost Žosep Borel rekao je da je budućnost građana BiH u EU.

"Dobre vijesti: preporuka Evropskog savjeta da se Bosni i Hercegovini potvrdi status kandidata za članstvo u EU poruka je i svim građanima BiH da je njihova budućnost u EU. Radujemo se podršci Evropskog savjeta. Stalan napredak u reformama je ključan za napredovanje na ovom putu", poručio je Borel na Twitteru.

Good news: Council recommending candidate status for Bosnia and Herzegovina is a message to all citizens of BiH that their future is in the EU. Looking forward to the European Council’s endorsement. Steadfast progress on reforms is key to take this perspective forward.