Borel: Nisam pomenuo Srpsku govoreći o retorici podjele

BRISEL - Visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbjednost Žozep Borelj pojasnio je u Briselu da tokom konferencije za medije nijednom nije pomenuo konkretno Republiku Srpsku kada je govorio o retorici podjele u BiH, već da se time "obratio svima".

"Ja nisam rekao A ili B, obratio sam se svima. Kada sam rekao da osuđujem neodgovorne secesionističke izjave, svi će shvatiti na koga se to odnosi. Kada sam pozvao sve da se uzdrže od retorike i postupaka podjela, ja nijednom nisam rekao 'Republika Srpska'", rekao je on odgovarajući na pitanje novinara da prokomentariše rečenicu da će "Republika Srpska snositi posljedice zbog svoje retorike podjele".

Međutim, Borel je naglasio da EU ima kapacitet da reaguje "ako se situacija dalje pogorša".

"Mi za to imamo alate, ali ih nećemo upotrijebiti osim ako to zaista bude neophodno. Članice EU u svakom slučaju moraju da donesu odluke o određenim mjerama", istakao je on.

Borelj je naglasio da je njegov zadatak da ohrabri političke lidere u BiH da riješe probleme kroz dijalog, navodi "Srna".

"Mi podržavamo dijalog i svaki prijedlog od svakoga ko ima dobru volju da pokuša da doprinese tome da se BiH okrene konstruktivnoj agendi u skladu sa perspektivama EU. Naša uloga je da podstičemo dijalog kako bismo izbjegli jednostrane postupke i da od svih tražimo da približe BiH Uniji", dodao je Borel.