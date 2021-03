Borenović: Dodik bio blizak OHR-u kad su smjenjivani Srbi

BANJALUKA – Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a je bio blizak OHR-u u najgorem period njihovog djelovanja za srpski narod, rekao je Branislav Borenović, predsjednik PDP-a, na posebnoj sjednici NS RS o djelovanju visokih predstvinika.

Borenović je rekao da je Dodik bio blizak Greju Dejliju, zamjeniku visokog predstavnika koji je smijenio 59 srpskih funkcionera iz SDS-a i PDP-a, a da ga je poslije zaposlio u svom kabinetu kao savjetnik.

"OHR je napravio mnogo štete a u mnogima od tih odluka vi ste bili saučesnik", rekao je Borenović.

Istakao je da se Dodik družio s Inckom, iako je njegova prva odluka bila da poništi zaključke NS RS o preispitivanju prenosa nadležnosti sa RS na BiH.

"To vam tada nije smetalo jer je to bio drugi period i jer ste tada imali dobru saradnju s OHR-om. To su činjenice koje se ne mogu osporiti", rekao je Borenović.

On je ustvrdio da ova sjednica daje povod da OHR ostane, a da ne može pomoći da se kancelarija zatvori. Istakao je da vjeruje da je sjednica sazvana da se skrene pažnja s nelegalne gradnje u Banjaluci i drugim aktivnostima.