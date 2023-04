Borenović: Dokumenti su dokaz da je BiH uvela sankcije Rusiji

BANJALUKA – Branislav Borenović, lider PDP-a, je danas na konferenciji za novinare pokazao dokumente koji, kako on kaže, dokazuju da je BiH uvela sankcije Ruskoj Federaciji.

Kako je naveo Borenović, on je danas ponudio argumente, činjenice i dokaze.

"Cilj mi je da kao poslanik koji je izabran od naroda da instistiram na pitanju da li se BiH pridružila sankcijama protiv Rusije, te da dođemo do istine. To radim bez obzira na moj lični stav koji je poznat, a to je da pokušamo ostati neutralni i van radara velikih sila", naglasio je Borenović.

Istakao je da je odgovor na ovo pitanje dobio od Žosepa Borela, visokog predstavnika EU za spoljnu politiku i sigurnost i potpredsjednika Evropske komisije.

"Ovaj odgovore sam u prošlom mandatu tražio od predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH Tegeltije i ministrice Turković, a u ovom od predsjedavajuće Krišto i ministra Konakovića, ali su institucije odbile da odgovore na to pitanje godinu dana. Za razliku od njih koji šute, za nekoliko dana sam dobio odgovor od gospodina Borela koji je vrlo konkretan i koji me uputio na zvanične dokumente EU o pridruživanju BiH protiv Rusije", rekao je Borenović.

Dodao je da se bori za istinu, a da je istina takva da je jasno navedeno da je BiH značajno povećala svoju usklađenost za zajedničkom spoljnom i sigurnosnom politikom EU.

"Posebno se usklađuje sa izjavama i restriktivnim mjerama, kako je rekao Borel, ratne agresije Rusije na Ukrajinu, te da se procenat opšte usklađenosti povećao za više od tri puta. Potvrđeno mi je da se BiH uskladila sa mjerama EU i Generalne skupštine UN-a prilikom glasanja o relevantnim rezolucijama vezano za agresiju Rusije na Ukrajinu i da je glasala za suspenziju Rusije iz Vijeća za ljudska prava UN-a", rekao je Borenović

On je istakao da je Evropska unija donijela 10 paketa mjera protiv Rusije, iz kojih su proistekle 53 odluke Savjeta EU i izjava visokog predstavnika EU, te da se BiH pridružila svakoj, osim u jednom slučaju.

"Jedina zemlja koja se nije pridružila je Srbija, što je jasno iz dokumenata do kojih smo došli, što potvrđuje jasne stavove i izjave Vučića i Borela o tom pitanju", rekao je Borenović.

Naglasio je da Milorad Dodik i Željka Cvijanović ne mogu da se sklone od odgovornosti za to, jer su i u prošlom, ali i u ovom mandatu činili vlast.

Željka Cvijanović, predsjedavajuća Predsjedništva BiH, je rekla da ne postoji nijedna odluka organa BiH o sankcijama protiv Rusije.

Ona je rekla da su se samo određeni ambasadori samonicijativno priključivali određenim rezolucijama bez saglasnosti organa BiH, te da su to potvrdili i evropski i ruski zvaničnici.