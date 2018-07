Borenović: Građanima obezbijediti posao

ZVORNIK - Predsjednik Partije demokratskog progresa /PDP/ Branislav Borenović izjavio je danas u Zvorniku da građanima treba obezbijediti posao i omogućiti im da žive od svog rada, te da ova stranka ima program obnove Srpske.

Borenović je naveo da su posao, dostojanstvo, pravda, odgovorna vlast koja će obnoviti Republiku Srpsku i ispuniti potrebe ljudi ključne poruke PDP-a, te da su to i zahtjevi građana širom Srpske.



On je istakao da građani žele normalan život, da žive od svog rada, da mogu da ostanu u Republici Srpskoj.



"Građanima treba obezbijediti kvalitetan i solidan posao, omogućiti im da u skladu sa podsticajnom politikom razvijaju poljoprivrednu proizvodnju, što je naročito važno za ovaj dio Republike Srpske", rekao je Borenović novinarima u Zvorniku, gdje je PDP organizovao skup "Razgovori sa građanima".



On je pojasnio da sa ključnim ljudima iz PDP-a obilazi Zvornik i Bratunac da posjeti seoske i gradske mjesne zajednice i da u direktnom razgovoru sa ljudima vidi koja su njihova ključna očekivanja od narednih izbora i šta ih najviše interesuje.



Borenović je izrazio očekivanja da će PDP potvrditi mandat u Narodnoj skupštini Republike Srpske u Izbornoj jedinici sedam, te da će imati dovoljan broj glasova da bude parlamentarna stranka na nivou BiH.



"Ubijeđeni smo da će Mladen Ivanić i Vukota Govedarica odnijeti veliku pobjedu u Zvorniku u Izbornoj jedinici sedam", rekao je Borenović.



Poslanik PDP-a u Narodnoj skupštini Dragan Galić rekao je da ovu stranku interesuju ključne ekonomske teme, odnosno da građani dođu do posla, rade i planiraju zdrav porodični život.



Sa građanima je razgovarao i predsjednik Gradskog odbora PDP-a u Zvorniku Darko Pašalić.