Borenović: Imperativ izborna pobjeda Ivanića i Govedarice

BANJALUKA - Predsjednik PDP-a Branislav Borenović rekao je danas da imperativ svih stranaka koje žele promjene u Republici Srpskoj mora biti izborna pobjeda kandidata Saveza za promjene Mladena Ivanića za srpskog člana Predsjedništva BiH i Vukote Govedarice za predsjednika Republike Srpske.

Borenović je rekao novinarima u Banjaluci da se nada da će Ivanić i Govedarica biti nosioci buduće vlasti u Srpskoj i BiH, te da je u Srpskoj potreban novi model ponašanja i odgovornog odnosa prema javnim dobrima.

On je nakon sjednice Glavnog odbora PDP-a istakao da ova stranka nakon izbora očekuje da ima najmanje 10 poslanika u Narodnoj skupštini Srpske, jer tada, kako kaže, bez ove stranke ne bi bilo moguće formirati Vladu.



"Imamo potencijal da ostvarimo istorijski najbolji rezultat na izborima 7. oktobra", rekao je Borenović i dodao da će građanima biti ponuđen kvalitetan program obnove i razvoja Srpske u svim oblastima.



On kaže da su na sjednici Glavnog odbora verifikovane izborne liste i precizirao da će PDP imati 132 kandidata na devet lista za Narodnu skupštinu Republike Srpske i tri liste za Parlamentarnu skupštinu BiH.



Borenović je rekao da, ukoliko PDP dođe na vlast, nikakvo novo zaduženje Republike Srpske "neće doći u obzir", te dodao da nije dobro što je Srpska danas, kako kaže, najzaduženija u regionu po glavi stanovnika.



On je dodao da je Glavni odbor PDP-a osudio ponašanje lidera SNSD-a Milorada Dodika u vezi sa, kako je naveo, napadima na novinare i urednike "BN televizije".