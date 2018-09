Borenović: Politika mora biti sporedna, a stručnost prioritet

"Političke stranke treba da budu sredstvo koje će poslužiti u svrhu stvaranja korisnijeg i srećnijeg društva u kojem će svaki pojedinac imati važnu ulogu a ne samo politički aktivisti. Nama večeras nije bila poenta da okupimo ljude koji nas 'tapšu po ramenu' već upravo one koji to nisu, željeli smo čuti različite stavove, drugačija razmišljanja i oštru kritiku jer želimo realizovati ideju stvaranja raznovrsnog društva, vrijednih i stručnih ljudi, a ne samo politički podobnih kao što je to sada. Želimo društvo u kojem će politika biti sporedna, a stručne reference prioritet. I kada osvojimo vlast priliku ćemo dati i sadašnjim članovima SNSD-a, DNS-a i ostalih partija sa takvim kvalitetima, nećemo biti osvetoljubivi!", istakao je predsjednik Partije demokratskog progresa Branislav Borenović nakon završne debate "Dogovor sa novom generacijom" u organizaciji Političkog foruma PDP-a.

Borenović je građanima u Mjesnoj zajednici "Kočićev vijenac" u Banjaluci poručio i to da je vrijeme da se ljudi oslobode straha od sopstvenog razmišljanja i da je vrijeme za kreiranje mase slobodoumnih ljudi koji svojom kritikom i konstruktivnom retorikom doprinose tome.

"Ljudi su godinama u strahu i grču, pogotovo mladi ljudi kao i budžetski korisnici koji moraju svaki put da glasaju po naređenju i to dokažu fotografisanjem svojih listića kako ne bi ugrozili svoje radne pozicije. Mi moramo tome stati u kraj i poručiti im da obećavamo društvo u kojem će njihovo radno mjesto zavisiti isključivo od njihove stručnosti a ne političkog opredijeljenja. Poručujemo i trenutnim budžetskim korisnicima da slobodno iskažu svoju volju na predstojećim izborima i da im garantujemo ostanak na trenutnim radnim mjestima ukoliko to svojim stručnim referencama opravdavaju", dodao je Borenović.

Direktor Političkog foruma Partije demokratskog progresa Milko Grmuša izrazio je veliko zadovoljstvo jer su prisutni na završnoj debati "Dogovor sa novom generacijom" bili pretežno ljudi koji nisu politički aktivni.

"Nama je to upravo i bila poenta da okupimo kritičnu masu, ljude sa različitim stavovima, koji razmišljaju svojom glavom. Ova zemlja već je toliko dugo u problemu, u svakom smislu riječi da će trebati mnogo truda, entuzijazma i vrijednim ljudi koji će se uključiti u zajednički program obnove, izgradnje društva u kojem će svaki pojedinac učestvovati aktivno i imati pravo da iskaže svoju ideju. Generacijski cilj svih nas, mladih ljudi jeste da pokušamo da i mi stvorimo nešto što će ostati iza nas, ako što su to radili naši predaci, a trenutno nemamo ništa", istakao je Grmuša.