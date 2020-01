Borenović: SNSD, HDZ i SDA kontrolišu sve

BANJALUKA - Branislav Borenović, predsjednik PDP-a, rekao je da je neprihvatljivo da postoji bilo kakav izgovor za nerad institucija na bilo kojem nivou s obzirom na to da SNSD, HDZ i SDA imaju sve poluge vlasti i u entitetima i na nivou BiH.

"Imaju vlast, budžete, kontrolišu pravosuđe, izborni proces, imaju kontrolu nad policijom, vojskom i svim institucijama i neprihvatljiv je bilo kakav izgovor. Nalazimo se u jednoj situaciji gdje imamo bh. sapunicu s lošim glumcima", rekao je Borenović.

On je rekao da se ključni momenat za ovakvo stanje desio u decembru 2018. godine, kada su poslanici SDA u Narodnoj skupštini Republike Srpske izabrali četvrtog delegata SNSD-a u Dom naroda parlamenta BiH i svjesno predali punu kontrolu SNSD-u nad Domom naroda.

"Nemojte da živimo u zabludama. To je njihov dogovor", rekao je Borenović.

Govoreći o radu parlamenta BiH, on je rekao da su se neke stvari pokrenule, ali da rukovodstvo parlamenta ne dozvoljava da se konstituiše Parlamentarna istražna komisija o stanju u pravosuđu i pored toga što je još ranije usvojen zaključak da se to uradi.

Na jučerašnjoj pres-konferenciji, Borenović je rekao i da se PDP sprema za lokalne izbore te da će samostalno s listama za odbornike izaći u svim opštinama u Republici Srpskoj.

Govoreći o prijedlogu da se Darko Ćulum imenuje za direktora SIPA, Borenović je rekao da je to skandalozno, te da se nada da do toga neće doći, istovremeno naglašavajući da se nije smjelo desiti to da Nermin Nikšić, predsjednik SDP-a, bude imenovan za prvog čovjeka Komisije za nadzor nad radom OBA. Kako je pojasnio, Nikšićevim imenovanjem vjerovatno će se desiti da Bošnjak bude i na čelu te komisije i na čelu OBA, što je omogućio SNSD.