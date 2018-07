Borenović: Žalosno što je samo 27 poslanika glasalo za izvještaj

Komentari: 2

DraganRankitic

To je žalosno što je samo 27 poslanika glasalo za ovaj izvještaj, samo za one koji su za taj izveštaj. Za one koji su protiv tog izveštaja to naravno nije žalosno. Ne znam šta sadrži taj izveštaj, ali to nije ni bitno. Nema većine za njega u parlamentu i stoga je odbačen. To je suština svake demokratije. Bez većine nema prolaza ni za šta. Nema smene vlasti dizanjem opšte halabuke i okupljanjima na ulicama. Vlast u Republici Srpskoj je izabrana na fer i demokratskim izborima koji su najnadgledaniji od svih izbora na svetu. Tu nikakve izborne prevare nije bilo niti je moglo biti. Ako se gubitnicima na izborima to ne sviđa, moraju sačekati sledeće izbore. Iskorišćavati smrt jednog mladog čoveka za prljavu izbornu kampanju je najniži nivo političke bede. Mada nije samo tu opozicija kriva, kriv je i otac tog mladića koji je pristao na to. Jad i beda.