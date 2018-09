Borenović za “Nezavisne”: Biti na vlasti je odgovornost i obaveza, a ne privilegija

BANJALUKA - Narod u Srpskoj željan je normalnog i dostojanstvenog života, života vrijednog ostanka u njoj. Mi se svi kao društvo, kada se oslobodimo „jarma privilegovanih i podobnih“ moramo potruditi da Srpskoj vratimo dostojanstvo,sigurnost kretanja, slobodu govora, demografske, ekonomske i moralne pretpostavke sa kojima ćemo biti dostojni konkurenti u ovom dijelu Evrope.

Želimo mogućnost stvaranja vlastitog kapitala koji će bitu u službi svih građana a ne samo pojedinaca i jednake zakone za sve - rekao je na početku razgovora za „Nezavisne novine“ predsjednik Partije demokratskog progresa i kandidat za Parlamentarnu skupštinu BiH na predstojećim izborima Branislav Borenović.

Borenović trenutnu situaciju u Srpskoj ocjenjuje “zabrinjavajućom i haotičnom” ali ohrabrije činjenica da se narod probudio i da je sprema za promjene na bolje.

-Svih ovih godina smo živjeli u iluzijama koje su nestale i drago mi je da gledam proteklih mjeseci jedan hrabri narod koji je spreman da mijenja stvari, narod koji se budi I razmišlja trezveno svjestan da je zaslužio više, bolje. Poručuju javno a mi ih podržavamo u tome da je ključna promjena ona u načinu ponašanja, odnosa prema javnom dobru te nema više prostora za raskalešeno življenje onih koji vladaju. Moramo u potpunosti promijeniti model ponašanja u smijeru da davanje šanse sposobnim a ne podobnim nema alternativu i da ne smijemo biti osvetoljubivi.

To znači da se nećemo odreći ni onih mladih, pametnih ljudi koji su stručni i dobri u svojom profesijama ali društvene befefite “ubiru” samo na osnovu partijske knjižice i trenutno su dio sistema vlasti. To znači da im mi želimo poručiti da će uskoro doći vrijeme u kojem će moći slobodno da razmišljaju svojom glavom i budu kritični u situacijama u kojima to trebaju da budu a da ih niko za to neće nikada diskriminisati. Mi našoj omladini ne želimo slati sramne poruke da je njihov trud uzaludan ukoliko nisu u sistemu vlasti. Mi želimo sistem u kojem će politika biti sporedna stvar, a stručnost na prvom mjestu – jasan je Borenović.

On podsjeća da za takve ambicije postoje i realne osnove i unaprijed zamišljen plan čijom primjenom će Srpska postati stabilan entitet atraktivan svima onima koji žele da u njoj rade i ulažu te da se ne radi samo o praznoj, predizbornoj retorici.

-Mi smo tačno godinu dana prije izbora donijeli program obnove u kojem smo se obavezali na preduzimanje stotinu konkretnih mjera. Prva ekonomska mjera biće donošenje zakona o dugu, zaduživanju i garancijama, kojim ćemo ograničiti otplate kredita iz budžeta RS i čime ćemo otvoriti zakonski prostor za pregovore sa kreditorima o restruktuiranju svih dugova. Hoćemo da smanjimo ratu kredita s ovogodišnjih 950 miliona KM na maksimalnih 500 miliona u budžetskoj 2019. godini. Potrebno je strateški i dugoročno restruktuisati dugove da budu na duži rok i strukturalno usmjereni ka privredi i javnim preduzećima, koja će biti u stanju da sama vraćaju sve dugove umjesto budžeta. Smanjićemo poreze i doprinose i dovesti ih na nivo od 52 odsto na neto platu i tu razliku preusmjeriti na podizanje čiste plate radnicima i zaposlenima. Cilj nam je jasan. Povećaćemo penzije, jer one realno treba da budu u prosječnoj visini od 500 KM, a plate značajno iznad 1.000 KM. Na kraju, ono što je najvažnije, poslove ćemo dati sposobnima, a ne podobnima. Biti na vlasti je odgovornost i obaveza, a ne privilegija. Realnost je privredni rast, rast realnog sektora i bolja budućnost za novu i obnovljenu Republiku Srpsku.

Borenović se osvrnuo i na nedavnu posjetu ruskog diplomate Sergeja Lavrova u BiH kao i na propao pokušaj pojedaca da njegov dolazak iskoriste u političke svrhe.

-Gospodin Lavrov je očitao jedan pravi diplomatski čas svim političarima koji su od njegove posjete očekivali političku korist. Doovoljno je povonoviti njegov odgovor na pitanje ima li favorite na predstojećim izborima u BiH. Rekao je: “Dejton je neprikosnoven, moj favorit su svi građani!” Na taj način je još jednom potvrdio da je jedan od najiskusnijih svjetskih diplomata.

Neizbježno je bilo i pitanje slučaja stradalog Davida Dragičevića te višemjesečna okupljanja na Trgu Krajine te neprestane insinuacije da opozicija ove događaje koristi u političke svrhe.

-Iza protesta stoji narod, svi slojevi društva koji imaju hrabrosti da kažu ono sto svi osjećamo a to je da je ovo stanje beznađa prevršilo svaku normalnu mjeru i da je ovo zločin koji zaslužuje najadekvatniju kaznu.

Mi smo prije svega roditelji ili budući roditelji i sasvim je ljudski da na poziv oca čiji je sin ubijen damo svoju punu podršku da se to ubistvo riješi. Čudi me što to ne smiju ili neće da urade ljudi iz svih političkih stranaka i institucija. Naša je ustavna, zakonska, a posebno ljudska obaveza da podržimo Davora i Suzanu i sve ljude koji traže istinu i pravdu. Svi ti ljudi niti jednom nisu politički koristili Davidovo ubistvo, nego su se ponašali institucionalno koliko su mogli.

Slučaj Davida Dragičevića, nažalost, iako dovoljno tragičan i tužan sam po sebi, ustvari je ogledalo cjelokupne situacije na svim nivoima u Srpskoj, od zakonodavnog, sudskog pa do moralnog. Ljudi u Srpskoj zasitili su se javašluka i nebrige za obične ljude, koji nisu dio koruptivnog sistema laži i manipulacija i koji ne čine aktivan dio vlasti. Nisu ljudi povjerenje izgubili u njih samo zbog Davida, već zbog dugogodišnjeg hoda po rubu egzistencije i sigurnosti u ovom entitetu. Pokojni David samo je ujedinio sve te ljude kojima je dosta ovakvog načina života.

Sasvim je logično i opavdano da otac i majka kao stotine hijada građana traže punu istinu o obistvu Davida i da više neće birati načine da saznaju ono što žele.

Ubijeđen sam da će nova vlast, nova vlada i novi ministar policije u veoma kratkom roku pronaći i ubice i nalagodavce i reći konačno toliko traženu istinu.

I za kraj razgovora, Borenović poručuje građanima da u što većem broju izađu na izbore i tako ne dozvole da bilo ko manipuliše njihovim pravom.

-Pozivam sve građane da 7. oktobra izađu na izbore i daju svoj doprinos boljoj buducnosti za sve! Naš je cilj demokratska i mirna pobjeda na pošten i fer način i sve ćemo učiniti da našim programom, argumentima i ljudima dođemo do iskrene podrške birača i da sa dobro biranim posmatračima i aktivistima sačuvamo pravu izbornu volju.

Ako bude velika izlaznost, to je pobjeda Republike Srpske. Kao nikad do sada budućnost Srpske mogu da odluče mladi i izborni apstinenti. Po sastavu naših lista možete da vidite da smo otvorili stranku, da smo spremni da prihvatimo i ljude koji kritički razmišljaju o političarima, da imamo mnogo slobodomislećih mladih ljudi, žena, pa čak i onih koji nisu članovi partije. Naša kampanja je bazirana isključivo na direktnom kontaktu i razgovoru", kazao je Borenović.