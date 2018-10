Borenović za "Nezavisne": Moramo sačuvati pametne i stručne ljude od ponižavanja!

Drago mi je da gledam proteklih mjeseci jedan hrabri narod koji je spreman da mijenja stvari, narod koji se budi i razmišlja trezveno svjestan da je zaslužio više. Poručuju javno a mi ih podržavamo u tome da je ključna promjena ona u načinu ponašanja, odnosa prema javnom dobru te nema više prostora za raskalešeno življenje onih koji vladaju. Moramo u potpunosti promijeniti model ponašanja u smijeru da davanje šanse sposobnim a ne podobnim nema alternativu i da ne smijemo biti osvetoljubivi – poručio je predsjednik Partije demokratskog progresa i kandidat za Parlamentarnu skupštinu BiH Branislav Borenović svim građanima u Srpskoj sa nadom da će u nedjelju da glasaju prema sopstvenim, a ne tuđim uvjerenjima.

Borenović napominje da se PDP neće za pozicije vlasti baviti revanšizmimima niti degradirati mlade i stručne ljude koji su do sada bili primorani da svoje profesije "usklađuju" sa partijskim knjižicama.

"To znači da im mi želimo poručiti da će uskoro doći vrijeme u kojem će moći slobodno da razmišljaju svojom glavom i budu kritični u situacijama u kojima to trebaju da budu a da ih niko za to neće nikada diskriminisati. Moramo sačuvati pametne i stručne ljude od ponižavanja! Dosta je! Vrijeme je da istina i pravda dobiju svoje mjesto u ovoj zemlji a zakoni postanu jednako vrijedni za sve", jasan je Borenović.

On podsjeća da za takve ambicije postoje i realne osnove i unaprijed zamišljen plan čijom primjenom će Srpska postati stabilan entitet atraktivan svima onima koji žele da u njoj rade i ulažu te da se ne radi samo o praznoj, predizbornoj retorici.

"Mi smo tačno godinu dana prije izbora donijeli program obnove u kojem smo se obavezali na preduzimanje stotinu konkretnih mjera. Prva ekonomska mjera biće donošenje zakona o dugu, zaduživanju i garancijama, kojim ćemo ograničiti otplate kredita iz budžeta RS i čime ćemo otvoriti zakonski prostor za pregovore sa kreditorima o restruktuiranju svih dugova. Hoćemo da smanjimo ratu kredita s ovogodišnjih 950 miliona KM na maksimalnih 500 miliona u budžetskoj 2019. Godini", istakao je Borenović.

Jedna od najvažnijih mjera je, naglašava, prvi čovjek PDP – a i demografska obnova Srpske.

"Mi moramo budućim roditeljima da omogućimo uslove za stvaranje porodice, da im obezbijedimo sigurnost u tom smislu, a ne da ih puštamo da hodaju po rubu egzistencije. Mi moramo tim mladim ljudima koji teže da prošire porodice da osiguramo uslove za višestruko roditeljstvo. Prioritetna stvar u tom pogledu trebala bi biti u vidu jednokratne pomoći od 2.000 KM svim roditeljima za svako rođeno dijete. Neophodno je uvesti materinski dodatak na mjesečnom osnovu za svaku majku koja rodi treće dijete u visini polovine prosiječne plate u Republici Srpskoj. Takođe, materinski dodatak na mjesečnom osnovu za svaku majku koja rodi četvrto dijete u visini prosiječne plate u Republici Srpskoj je neophodan kako bismo zaštitili i osnažili porodice koje su najzaslužnije za omogućavanje biološkog opstanka našeg naroda", naglašava Borenović.

Program obnove pobrinuće se i za najstariju kategoriju stanovništva.

"Povećaćemo penzije, jer one realno treba da budu u prosječnoj visini od 500 KM, a plate značajno iznad 1.000 KM. Na kraju, ono što je najvažnije, poslove ćemo dati sposobnima, a ne podobnima. Biti na vlasti je odgovornost i obaveza, a ne privilegija. Realnost je privredni rast, rast realnog sektora i bolja budućnost za novu i obnovljenu Republiku Srpsku. Takođe, izuzetna nam je čast da su značaj primjene našeg programa shvatili i pojedini predstavnici vlasti a ne samo inicijatori ideje, a to nam i jeste bila poenta, između ostalog, da ubijedimo i svoje oponente da mi našem narodu i našoj Republici Srpskoj želimo preporod koji će da ućivaju svi njeni građani, bez obzira na političku i svaku drugu opredijeljenost", zaključio je Borenović.