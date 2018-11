Bosančić: Glavni odbor da stavi van snage odluku o smjeni Čubrilovića

BANJALUKA - Sekretar Gradskog odbora DNS Banjaluka Boran Bosančić očekuje da će Glavni odbor DNS-a staviti van snage odluku stranačkog Predsjedništva o smjeni Nedeljka Čubrilovića sa funkcije zamjenika predsjednika stranke.

"Ukoliko to Glavni odbor ne želi, jer je on, takođe, formiran većim dijelom od kooptiranih članova, a ne onih koji su izabrani na redovnim unutarstranačkim izborima, očekujemo da to uradi Skupština DNS-a", rekao je Bosančić za Srnu.

On kaže da Gradski odbor DNS-a Banjaluka očekuje podršku i poziva opštinske odbore koji se ne slažu sa smjenom Čubrilovića, da se o tome i javno oglase.

Komentarišući prijedlog Regionalnog odbora DNS Prijedor da Duško Ivić bude kandidat ove stranke za predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske, Bosančić je rekao da "to samo po sebi pokazuje neozbiljnost rada".

"Kada se predlažu kandidati za najznačajnije funkcije u Republici Srpskoj poput predsjednika Vlade, predsjednika Narodne skupštine, onda bi bilo potpuno logično da se o takvim stvarima izjašnjava Glavni odbor, a ne da predlaže jedna regija", rekao je Bosančić.

On pojašnjava da bi, analogno tome, sada svi regionalni odbori iz Republike Srpske trebali da imaju svoje kandidate za predsjednika, što nema nikakve logike.

"To nema nikakve logike. Ako imamo u vidu da je to ponovo prijedorska regija, odakle dolazi najveći broj kadrova, naprosto ne možemo da prihvatimo to rješenje", rekao je Bosančić.

On je istakao da je Duško Ivić iz SDS-a došao 2010. godine u DNS, što znači da "DNS potpuno preuzimaju bivši kadrovi SDS-a, koji rukovode i donose odluke".

Predsjedništvo DNS-a razriješilo je 14. novembra Nedeljka Čubrilovića funkcije zamjenika predsjednika stranke, a na zahtjev predsjednika stranke Marka Pavića.

Regionalni odbor DNS-a Prijedor jednoglasno je juče predložio Duška Ivića za kandidata ove stranke za predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske.